"To jest najlepsza drużyna na świecie". Argentyńczyk w pięknych słowach o Polakach

Polscy siatkarze na zakończenie turnieju w Gliwicach podejmowali Argentynę. Po porażce w pierwszym secie, zakończonym niecodziennym wynikiem 48:50, wygrali trzy kolejne partie. Trzeba jednak przyznać, że rywale zaskoczyli bardzo wysokim poziomem gry, a prym wśród nich wiódł wirtuoz rozegrania - Luciano De Cecco.

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- Tak jak w piłce nożnej rywali wkręca w ziemię Leo Messi, tak w siatkówce robi to Luciano De Cecco - mówił o Argentyńczyku środkowy reprezentacji Polski Jakub Nowak, który miał okazję grać z nim w Steam Hemarpol Politechnice Częstochowa w poprzednim sezonie PlusLigi.

Niedługo później przed kamerami Polsatu Sport stanął sam zainteresowany.

- Polska zasługuje na to, co tutaj ją spotyka każdego dnia, bo to jest najlepsza drużyna, to jest numer jeden na świecie. Stąd też grając przeciwko takiej ekipie, musisz wymyślić naprawdę coś niezwykłego, coś nieoczywistego. My jako drużyna, która jednak ma zupełnie inny styl i inne możliwości, musieliśmy coś takiego wymyślić - powiedział De Cecco w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport.

Rozgrywający przyznał, że przed meczem miał chwilę, by porozmawiać z Nowakiem.

- Spotkałem się dzisiaj na kawę z Kubą Nowakiem, przecież spędziliśmy razem cały sezon. Stąd też porozmawialiśmy sobie troszkę - dodał.

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Po dwóch turniejach interkontynentalnych polscy siatkarze mają na koncie sześć zwycięstw i dwie porażki. Warto jednak dodać, że w Gliwicach Biało-Czerwoni mieli sporo problemów z wygrywaniem - dwa z czterech starć zakończyły się bowiem po tie-breakach.

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KP, Polsat Sport