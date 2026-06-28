Tomasz Tomaszewski: Halo, tu Wimbledon

Mecz taty dyskretnie obserwowała zza parkanu urodziwa, młoda kobieta. Pojawiała się i znikała na kolejnych meczach - aż do finału. Po ceremonii wręczenia nagród do ojca podszedł pewien elegancki starszy pan. Uścisnął dłoń taty i składając mu gratulacje, zaproponował, by odpłatnie nauczył jego córkę grać w tenisa. Okazało się później, że jest zamożnym łódzkim fabrykantem. Zaproszenie ojca na tydzień do Juraty miało być nagrodą dla córki za zdaną maturę.

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I tak w początku lipca tata zamieszkał w stylowym domu w stylu art deko położonym tuż nad zatoką. W ogrodzie willi znajdował się prywatny kort. W Juracie zaczynał się właśnie sezon i powoli zjeżdżała się śmietanka towarzyska. Na londyńskich trawnikach trwał w pełni turniej. Zainteresowanie tenisem było ogromne, bo dwa lata wcześniej, w 1937 roku, Jadwiga Jędrzejowska grała w finale z Angielką Round. Wszyscy słuchali transmisji radiowych Wojciecha Trojanowskiego z Londynu. Sprawozdania rozpoczynał słowami: Halo, tu Wimbledon. Mówił to z charakterystyczną modulacją i pauzą po słowie "halo".



Tego roku Jędrzejowska po zaciętym meczu przegrała w ćwierćfinale Wimbledonu z Amerykanką Alicją Marble, wtedy najlepszą rakietą świata. Po meczu z Jędrzejowską Marble jak burza sięgnęła po tytuł najpiękniejszego turnieju, pokonując w półfinale Dunkę Sperling 6:0, 6:0, a w finale Brytyjkę Stammers 6:2, 6:0.

Powiedzenie "Halo, tu Wimbledon" stało się viralem i wiele osób dla żartu witało się na jurackiej plaży tamtego niezapomnianego lata, mówiąc właśnie te słowa. Ojciec, naśladując charakterystyczny głos Trojanowskiego, w ten sposób zaczynał rozmowę telefoniczną ze swoją mamą. Wiele lat później, kiedy jako mały chłopiec czekałem z wytęsknieniem na telefon od taty, wiedziałem, że kiedy zadzwoni, rozpocznie naszą rozmowę tymi słowami.