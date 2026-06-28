Trzecie miejsce w grupie to za mało. Selekcjoner podał się do dymisji po MŚ

Piłka nożna

Steve Clarke zrezygnował ze stanowiska trenera reprezentacji Szkocji - poinformowała krajowa federacja piłkarska (SFA). Prowadzona przez niego drużyna w fazie grupowej mistrzostw świata wygrała z Haiti 1:0, a następnie przegrała z Marokiem 0:1 i Brazylią 0:3.

Steve Clarke podczas konferencji prasowej, z logo Mistrzostw Świata FIFA 2026 w tle.
fot: PAP
Steve Clarke

Szkocja wróciła na mundial po 28 latach nieobecności. Zajęła trzecią lokatę w grupie C, ale nie znalazła się w gronie ośmiu drużyn z trzecich miejsc, które awansowały do fazy pucharowej.

 

"Najbardziej utytułowany trener reprezentacji Szkocji zakończył siedmioletnią kadencję po potwierdzeniu odpadnięcia Szkocji z Mistrzostw Świata FIFA 2026" - przekazano w oświadczeniu.

 

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Komunikat został opublikowany w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, gdy drużyna ostatecznie straciła szanse na awans do 1/16 finału.

 

Clarke prowadził reprezentację Szkocji od 2019 roku. Dwukrotnie awansował z nią na mistrzostwa Europy. Bilans jego kadencji to 38 zwycięstw, 14 remisów i 29 porażek w 81 meczach.

PAP
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