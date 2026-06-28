Trzy miejsca na podium dla reprezentacji Polski

Zawody w Wielkiej Brytanii zainaugurowały cykl Pucharu Świata w tym sezonie wyścigów SUP. Na tak prestiżowej imprezie nie mogło zabraknąć Hanny Kamińskiej, czyli zaledwie 19-letniej Polki, która jest wielką naszą nadzieją na sukcesy. Młoda zawodniczka w swojej karierze zresztą potwierdziła już, że ma ogromny potencjał. W ubiegłym roku po raz pierwszy stanęła na podium seniorskiego Pucharu Świata, a warto dodać, że był to jej debiut w tej imprezie. W poprzednim sezonie została też wicemistrzynią świata juniorek ICF w sprincie, a także najlepszą juniorką świata w plebiscycie TotalSUP Awards. W swoim młodym wieku regularnie nawiązuje więc walkę z najlepszymi zawodniczkami świata.

– Byłam w Wielkiej Brytanii wiele razy, ale z powodów osobistych nigdy wcześniej nie startowałam w zawodach. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystartować – mówiła przed rywalizacją Kamińska. – To nie jest dla mnie idealny format sprintu, ale dam z siebie wszystko i zobaczę, na co mnie stać. Fale przychodzą ze wszystkich stron, więc warunki nie są dla mnie wymarzone, ale zobaczymy, jak mi pójdzie.

Pierwszego dnia zawodów na wybrzeżu Wielkiej Brytanii Kamińska wystartowała w sprincie. Ostatecznie wywalczyła w tej konkurencji piąte miejsce, co jest dobrym wynikiem. Jak opowiada sama zawodniczka, była jednak szansa na podium. – Początkowo sprint miał odbyć się w standardowym formacie ICF, do którego głównie się przygotowuję. Ostatecznie rywalizacja została przeniesiona z portu na otwarty ocean, a dystans wydłużono ze stu do ponad 150 metrów. Dodatkowo mieliśmy wypożyczony sprzęt przystosowany do ścigania na płaskiej wodzie, co w takich warunkach było sporym utrudnieniem. Mimo to awansowałam do finału, w którym zaliczyłam upadek i ostatecznie ukończyłam wyścig na piątym miejscu – mówi Kamińska, której znacznie lepiej poszło w wyścigu technical. Choć nie jest to jej koronna konkurencja, przypłynęła na metę jako trzecia i odebrała drugi już brązowy medal Pucharu Świata seniorek!

Dodajmy, że w Wielkiej Brytanii startował także Miłosz Sytnik, który od kilku sezonów należy do krajowej czołówki juniorów, regularnie zdobywa medale mistrzostw Polski i reprezentuje biało-czerwone barwy na arenie międzynarodowej. I tym razem w rywalizacji juniorów reprezentant naszego kraju dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium, a zarówno w sprincie, jak i technicalu, zdobył brązowe medale. A warto podkreślić, że podobnie jak Kamińska, trafił akurat na najtrudniejsze warunki pogodowe.

– To były bardzo cenne zawody i dobre doświadczenie, choć nie do końca takie, jakich się spodziewaliśmy. Cała impreza odbywała się na oceanie, w wodach Kanału La Manche, co znacząco wpłynęło na charakter rywalizacji. Po zakończeniu kariery juniorskiej chcę jeszcze poważniej podejść do startów w kategorii seniorskiej, dlatego w tym sezonie zmieniliśmy podejście do przygotowań. Razem z moim partnerem treningowym Miłoszem Sytnikiem zmieniliśmy barwy klubowe i sztab szkoleniowy. Bardzo dobrze współpracuje nam się z Andreyem Kraytorem, który jest naszym trenerem głównym, oraz Piotrem Żurawikiem, odpowiedzialnym za przygotowanie motoryczne. Cieszę się, że ta praca już przynosi efekty i nasze medale Pucharu Świata są tego potwierdzeniem. Miłosz w Torquay zdobył brązowe medale w obu wyścigach kategorii juniorskiej co nas niesamowicie motywuje i pokazuje że zmiany które podjęliśmy prowadzą nas w dobrą stronę – podkreśla Kamińska.

W niedzielę w Anglii zaplanowano jeszcze zawody Pucharu Świata na długim dystansie, jednak Kamińska świadomie zdecydowała się odpuścić ten start. – Nie jest to mój koronny dystans. Nie było powodu, żeby startować. Miałam na te zawody bardzo konkretny plan – podkreślała.

Po udanym występie w Wielkiej Brytanii reprezentację Polski czekają kolejne ważne starty. W dniach 20–23 września zawodnicy wystąpią w mistrzostwach Europy na Krecie, natomiast najważniejszą imprezą sezonu będą mistrzostwa świata ICF SUP, które odbędą się 14-18 października we włoskiej Sabaudii. – Czuję się fizycznie bardzo mocna i widzę to również w wynikach osiąganych na treningach. Z dużą ekscytacją czekam na mistrzostwa Europy na Krecie, a następnie mistrzostwa świata w Sabaudii. Wierzę, że oba wydarzenia zostaną rozegrane w standardowym formacie ICF, dzięki czemu będziemy mogli w pełni pokazać efekty naszej pracy i zaprezentować się z jak najlepszej strony – kończy Kamińska

Informacja prasowa