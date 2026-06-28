Wielki sukces Polaka! Podium w finale sezonu 28.06.2026, 18:01 Inne

Łukasz Gutkowski zajął trzecie miejsce w finałowych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie. Zwyciężył Niemiec Marvin Dogue.

fot. PAP/EPA

Łukasz Gutkowski zajął trzecie miejsce w finałowych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata