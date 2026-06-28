Wielki sukces Polaka! Podium w finale sezonu
Łukasz Gutkowski zajął trzecie miejsce w finałowych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie. Zwyciężył Niemiec Marvin Dogue.
Łukasz Gutkowski zajął trzecie miejsce w finałowych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata
Dogue zdobył 1597 punktów. Drugi był Czech Matej Lukes - 1589, a trzeci Gutkowski uzyskał 1581 pkt.
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W rywalizacji kobiet 11. miejsce zajęła Małgorzata Karbownik. Triumfowała Szwajcarka Anna Jurt - 1493. Druga była Białorusinka Wijaleta Hurejewa - 1488, a trzecia Hiszpanka Laura Heredia - 1481.
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