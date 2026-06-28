Wielki sukces Polaka! Podium w finale sezonu

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Łukasz Gutkowski zajął trzecie miejsce w finałowych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie. Zwyciężył Niemiec Marvin Dogue.

Dwóch zawodników szermierzy w maskach i białych strojach, gotowych do pojedynku z szablami w ręku.
fot. PAP/EPA
Łukasz Gutkowski zajął trzecie miejsce w finałowych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata

Dogue zdobył 1597 punktów. Drugi był Czech Matej Lukes - 1589, a trzeci Gutkowski uzyskał 1581 pkt.

 

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W rywalizacji kobiet 11. miejsce zajęła Małgorzata Karbownik. Triumfowała Szwajcarka Anna Jurt - 1493. Druga była Białorusinka Wijaleta Hurejewa - 1488, a trzecia Hiszpanka Laura Heredia - 1481.

 

KP, PAP
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