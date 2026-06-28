Wimbledon 2026 - 29.06. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji 1. dnia

Krystian NatońskiTenis

Czas zacząć najbardziej prestiżowy i najstarszy turniej tenisa na świecie! Wimbledon oficjalnie rusza 29 czerwca, a już pierwszego dnia zmagań na korcie zobaczymy aż czterech reprezentantów Polski. Gdzie oglądać mecze? O której godzinie? Poniżej przedstawiamy plan transmisji.

Widok na kort tenisowy Wimbledonu z zielonymi trybunami i zawodniczką przy linii końcowej.
fot. PAP
Wimbledon 2026 czas zacząć!

Przypomnijmy, że w tym roku na Wimbledonie zobaczymy wśród singlistów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, natomiast wśród singlistek Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Maję Chwalińską i broniącą tytułu Igę Świątek.

 

W pierwszym dniu turnieju na korcie pojawią się Chwalińska, Linette, Fręch i Hurkacz. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa dostała od organizatorów "dziką kartę" za świetną postawę w Paryżu i w pierwszej rundzie zmierzy się z Mananchayą Sawangkaewą. Tajka w rankingu WTA plasuje się na 164. lokacie.

 

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Z kolei Linette, która w 2023 roku dotarła do półfinału Australian Open, zmierzy się z Mirrą Andriejewą. To bardzo wymagająca przeciwniczka, która wygrała niedawno French Open i jest piątą "rakietą świata". Inna Rosjanka będzie też rywalką Fręch. Mowa o Annie Kalinskiej, ale tutaj szanse na awans powinny być bardziej wyrównane.

 

Ciężkiego przeciwnika wylosował Hurkacz, który już w pierwszej rundzie zmierzy się z Casperem Ruudem. Norweg to trzykrotny finalista turniejów wielkoszlemowych, aczkolwiek na Wimbledonie najdalej docierał do drugiej rundy. Wrocławianin to półfinalista tego turnieju z 2021 roku.

 

Ponadto kibice zobaczą tego dnia w akcji m.in. Jannika Sinnera, Novaka Djokovicia, Arynę Sabalenkę i Coco Gauff. A to wszystko na sportowych antenach Polsatu!

Plan transmisji z 1. dnia Wimbledonu - 29.06

Polsat Sport 1:

 

12:00 Sawangkaev - Chwalińska 

14:00 Ruud - Hurkacz 

16:00 Cilić - Miedwiediew 

18:00 Linette - Andriejewa 

 

Polsat Sport 2:

 

14:30 Sinner - Kecmanovic 

16:30 Sabalenka - Kostovic 

18:30 Wu - Djokovic 

 

Polsat Sport 3:


12:00 Bencic - Stojsavljevic 

14:00 Ruzic - Raducanu 

16:00 Jacquemont - Osaka

18:00 Fręch - Kalinska 

 

Polsat Sport Fight:


12:00 Pegula - Vidmanova 
14:00 Zheng - Norrie 

16:00 Auger-Aliassime - Szewczenko 

18:00 Korpatsch - Gauff

Polsat Sport Extra 1:

14:00 Rinderknech - Tarvet 

16:00 Muchova - Zacharowa

18:00 Nakashima - Pinninghton Jones

 

Polsat Sport Extra 2:

 

12:00Mochizuki - Basing
14:00 Putincewa - Maria
16:00 Struff - Baez
18:00 Siniakova - Zheng

 

Polsat Sport Extra 3:

 

12:00 Svrcina - Tien
14:00 Ostapenko - Dart
16:00 Davidovich-Fokina - Cerundolo
18:00 Jones - Parry

 

Polsat Sport Extra 4:

 

12:00Bencic - Stojsavljevic 

14:00 Muller - Paul 

16:00 Bautista Agut - Fonseca

18:00 Fernandez - Tien

 

Polsat Sport Premium 1:

 

12:00 Sawangkaev - Chwalińska 

14:00 Ruud - Hurkacz 

16:00 Cilić - Miedwiediew 

18:00 Linette - Andriejewa 

 

Polsat Sport Premium 2:

 

14:30 Sinner - Kecmanovic 

16:30 Sabalenka - Kostovic 

18:30 Wu - Djokovic 


Polsatsport.pl:

 

kort nr. 4 (od godz. 12:00)

 

Nava - Buse
Parks - Dudeney
Tirante - Marozsan
Sierra - Bondar

 

kort nr. 5 (od godz. 12:00)

 

Trungelliti - Damm
Kwon - Landaluce
Oliynykova - Kessler
Jaremska - Ito

 

kort nr. 6 (od godz. 12:00)

 

Shapovalov - Carreno-Busta
Andreescu - Zhang
Vallejo - Mejia
Gasanova - Arango

 

kort nr. 7 (od godz. 12:00)

 

Kovacevic - Van de Zandschulp
Borges - Boyer
Stearns - Bartunkova

 

kort nr. 9 (od godz. 12:00)

 

Van Assche - Fucsovics
Ugo Carabelli - Merida
Liu - Vandewinkel

 

kort nr. 10 (od godz. 12:00)

 

Sorribes Tormo - Kasintseva
Wang - Cocciaretto
Walton - Prizmic
De Jong - Hijikata

 

kort nr. 15 (od godz. 12:00)

 

Cristian - Jovic
Li - Sonmez
Quinn - Darderi
Fręch - Kalinska

 

kort nr. 16 (od godz. 12:00)

 

Rublow - Safiullin
Gaston - Tsitsipas
Xu - Kasatkina
Alexandrova - Udvardy

 

Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

 

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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PLAN TRANSMISJITENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDON
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