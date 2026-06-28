Wimbledon 2026 - 29.06. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji 1. dnia
Czas zacząć najbardziej prestiżowy i najstarszy turniej tenisa na świecie! Wimbledon oficjalnie rusza 29 czerwca, a już pierwszego dnia zmagań na korcie zobaczymy aż czterech reprezentantów Polski. Gdzie oglądać mecze? O której godzinie? Poniżej przedstawiamy plan transmisji.
Przypomnijmy, że w tym roku na Wimbledonie zobaczymy wśród singlistów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, natomiast wśród singlistek Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Maję Chwalińską i broniącą tytułu Igę Świątek.
W pierwszym dniu turnieju na korcie pojawią się Chwalińska, Linette, Fręch i Hurkacz. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa dostała od organizatorów "dziką kartę" za świetną postawę w Paryżu i w pierwszej rundzie zmierzy się z Mananchayą Sawangkaewą. Tajka w rankingu WTA plasuje się na 164. lokacie.
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Z kolei Linette, która w 2023 roku dotarła do półfinału Australian Open, zmierzy się z Mirrą Andriejewą. To bardzo wymagająca przeciwniczka, która wygrała niedawno French Open i jest piątą "rakietą świata". Inna Rosjanka będzie też rywalką Fręch. Mowa o Annie Kalinskiej, ale tutaj szanse na awans powinny być bardziej wyrównane.
Ciężkiego przeciwnika wylosował Hurkacz, który już w pierwszej rundzie zmierzy się z Casperem Ruudem. Norweg to trzykrotny finalista turniejów wielkoszlemowych, aczkolwiek na Wimbledonie najdalej docierał do drugiej rundy. Wrocławianin to półfinalista tego turnieju z 2021 roku.
Ponadto kibice zobaczą tego dnia w akcji m.in. Jannika Sinnera, Novaka Djokovicia, Arynę Sabalenkę i Coco Gauff. A to wszystko na sportowych antenach Polsatu!
Plan transmisji z 1. dnia Wimbledonu - 29.06
Polsat Sport 1:
12:00 Sawangkaev - Chwalińska
14:00 Ruud - Hurkacz
16:00 Cilić - Miedwiediew
18:00 Linette - Andriejewa
Polsat Sport 2:
14:30 Sinner - Kecmanovic
16:30 Sabalenka - Kostovic
18:30 Wu - Djokovic
Polsat Sport 3:
12:00 Bencic - Stojsavljevic
14:00 Ruzic - Raducanu
16:00 Jacquemont - Osaka
18:00 Fręch - Kalinska
Polsat Sport Fight:
12:00 Pegula - Vidmanova
14:00 Zheng - Norrie
16:00 Auger-Aliassime - Szewczenko
18:00 Korpatsch - Gauff
Polsat Sport Extra 1:
14:00 Rinderknech - Tarvet
16:00 Muchova - Zacharowa
18:00 Nakashima - Pinninghton Jones
Polsat Sport Extra 2:
12:00Mochizuki - Basing
14:00 Putincewa - Maria
16:00 Struff - Baez
18:00 Siniakova - Zheng
Polsat Sport Extra 3:
12:00 Svrcina - Tien
14:00 Ostapenko - Dart
16:00 Davidovich-Fokina - Cerundolo
18:00 Jones - Parry
Polsat Sport Extra 4:
12:00Bencic - Stojsavljevic
14:00 Muller - Paul
16:00 Bautista Agut - Fonseca
18:00 Fernandez - Tien
Polsat Sport Premium 1:
12:00 Sawangkaev - Chwalińska
14:00 Ruud - Hurkacz
16:00 Cilić - Miedwiediew
18:00 Linette - Andriejewa
Polsat Sport Premium 2:
14:30 Sinner - Kecmanovic
16:30 Sabalenka - Kostovic
18:30 Wu - Djokovic
Polsatsport.pl:
kort nr. 4 (od godz. 12:00)
Nava - Buse
Parks - Dudeney
Tirante - Marozsan
Sierra - Bondar
kort nr. 5 (od godz. 12:00)
Trungelliti - Damm
Kwon - Landaluce
Oliynykova - Kessler
Jaremska - Ito
kort nr. 6 (od godz. 12:00)
Shapovalov - Carreno-Busta
Andreescu - Zhang
Vallejo - Mejia
Gasanova - Arango
kort nr. 7 (od godz. 12:00)
Kovacevic - Van de Zandschulp
Borges - Boyer
Stearns - Bartunkova
kort nr. 9 (od godz. 12:00)
Van Assche - Fucsovics
Ugo Carabelli - Merida
Liu - Vandewinkel
kort nr. 10 (od godz. 12:00)
Sorribes Tormo - Kasintseva
Wang - Cocciaretto
Walton - Prizmic
De Jong - Hijikata
kort nr. 15 (od godz. 12:00)
Cristian - Jovic
Li - Sonmez
Quinn - Darderi
Fręch - Kalinska
kort nr. 16 (od godz. 12:00)
Rublow - Safiullin
Gaston - Tsitsipas
Xu - Kasatkina
Alexandrova - Udvardy
Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.
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