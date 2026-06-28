Przypomnijmy, że w tym roku na Wimbledonie zobaczymy wśród singlistów Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka, natomiast wśród singlistek Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Maję Chwalińską i broniącą tytułu Igę Świątek.

W pierwszym dniu turnieju na korcie pojawią się Chwalińska, Linette, Fręch i Hurkacz. Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa dostała od organizatorów "dziką kartę" za świetną postawę w Paryżu i w pierwszej rundzie zmierzy się z Mananchayą Sawangkaewą. Tajka w rankingu WTA plasuje się na 164. lokacie.

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Z kolei Linette, która w 2023 roku dotarła do półfinału Australian Open, zmierzy się z Mirrą Andriejewą. To bardzo wymagająca przeciwniczka, która wygrała niedawno French Open i jest piątą "rakietą świata". Inna Rosjanka będzie też rywalką Fręch. Mowa o Annie Kalinskiej, ale tutaj szanse na awans powinny być bardziej wyrównane.

Ciężkiego przeciwnika wylosował Hurkacz, który już w pierwszej rundzie zmierzy się z Casperem Ruudem. Norweg to trzykrotny finalista turniejów wielkoszlemowych, aczkolwiek na Wimbledonie najdalej docierał do drugiej rundy. Wrocławianin to półfinalista tego turnieju z 2021 roku.

Ponadto kibice zobaczą tego dnia w akcji m.in. Jannika Sinnera, Novaka Djokovicia, Arynę Sabalenkę i Coco Gauff. A to wszystko na sportowych antenach Polsatu!

Plan transmisji z 1. dnia Wimbledonu - 29.06

Polsat Sport 1:

12:00 Sawangkaev - Chwalińska

14:00 Ruud - Hurkacz

16:00 Cilić - Miedwiediew

18:00 Linette - Andriejewa

Polsat Sport 2:

14:30 Sinner - Kecmanovic

16:30 Sabalenka - Kostovic

18:30 Wu - Djokovic

Polsat Sport 3:



12:00 Bencic - Stojsavljevic

14:00 Ruzic - Raducanu

16:00 Jacquemont - Osaka

18:00 Fręch - Kalinska

Polsat Sport Fight:



12:00 Pegula - Vidmanova

14:00 Zheng - Norrie

16:00 Auger-Aliassime - Szewczenko

18:00 Korpatsch - Gauff



Polsat Sport Extra 1:



14:00 Rinderknech - Tarvet

16:00 Muchova - Zacharowa

18:00 Nakashima - Pinninghton Jones

Polsat Sport Extra 2:

12:00Mochizuki - Basing

14:00 Putincewa - Maria

16:00 Struff - Baez

18:00 Siniakova - Zheng

Polsat Sport Extra 3:

12:00 Svrcina - Tien

14:00 Ostapenko - Dart

16:00 Davidovich-Fokina - Cerundolo

18:00 Jones - Parry

Polsat Sport Extra 4:

12:00Bencic - Stojsavljevic

14:00 Muller - Paul

16:00 Bautista Agut - Fonseca

18:00 Fernandez - Tien

Polsat Sport Premium 1:

12:00 Sawangkaev - Chwalińska

14:00 Ruud - Hurkacz

16:00 Cilić - Miedwiediew

18:00 Linette - Andriejewa

Polsat Sport Premium 2:

14:30 Sinner - Kecmanovic

16:30 Sabalenka - Kostovic

18:30 Wu - Djokovic



Polsatsport.pl:

kort nr. 4 (od godz. 12:00)

Nava - Buse

Parks - Dudeney

Tirante - Marozsan

Sierra - Bondar

kort nr. 5 (od godz. 12:00)

Trungelliti - Damm

Kwon - Landaluce

Oliynykova - Kessler

Jaremska - Ito

kort nr. 6 (od godz. 12:00)

Shapovalov - Carreno-Busta

Andreescu - Zhang

Vallejo - Mejia

Gasanova - Arango

kort nr. 7 (od godz. 12:00)

Kovacevic - Van de Zandschulp

Borges - Boyer

Stearns - Bartunkova

kort nr. 9 (od godz. 12:00)

Van Assche - Fucsovics

Ugo Carabelli - Merida

Liu - Vandewinkel

kort nr. 10 (od godz. 12:00)

Sorribes Tormo - Kasintseva

Wang - Cocciaretto

Walton - Prizmic

De Jong - Hijikata

kort nr. 15 (od godz. 12:00)

Cristian - Jovic

Li - Sonmez

Quinn - Darderi

Fręch - Kalinska

kort nr. 16 (od godz. 12:00)

Rublow - Safiullin

Gaston - Tsitsipas

Xu - Kasatkina

Alexandrova - Udvardy

Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.

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