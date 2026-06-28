Wimbledon: Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Przypomnijmy, że Polak w połowie czerwca wygrał turniej w Holandii, pokonując po drodze kilku wyżej rozstawionych rywali. Dzięki temu awansował na najwyższe w karierze 46. miejsce w rankingu ATP. Nasz najlepszy obecnie singlista zmierzy się z Tabilo, który plasuje się na 33. pozycji i dotychczas dwukrotnie pokonał Majchrzaka. Tak było podczas tegorocznego French Open oraz cztery lata temu na US Open.

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Teraz czas na rewanż. Majchrzak pokazał w Holandii, że jest w stanie ogrywać znacznie wyżej notowanych rywali. A warto podkreślić, że 30-latek właśnie na Wimbledonie osiągnął swój najlepszy wynik w karierze na turniejach wielkoszlemowych. W poprzednim sezonie dotarł do czwartej rundy. To również życiowy wynik młodszego o rok Tabilo z tego sezonu, ale na kortach Rolanda Garrosa, podczas gdy w Londynie najdalej dotarł do trzeciej rundy dwa lata temu.



Triumfator tego pojedynku zagra w drugiej rundzie z Mattią Belluccim z Włoch lub Zacharym Svajdą z USA.



Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Majchrzak - Tabilo. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo we wtorek w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 12:00. Przedmeczowe studio również w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

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