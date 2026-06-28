Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 10 - 29.06
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 10 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 10 - 29.06
Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):
S. Sorribes Tormo - V. Jimenez Kasintseva
X. Wang - E. Cocciaretto
A. Walton - D. Prizmic
J. De Jong - R. HijikataPrzejdź na Polsatsport.pl
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