Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 10 - 29.06

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 10 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kobieta w białym stroju tenisowym z rakietą w ręku, na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 10 - 29.06

Kort numer 10 (od 12:00 - bez komentarza):

 

S. Sorribes Tormo - V. Jimenez Kasintseva

X. Wang - E. Cocciaretto

A. Walton - D. Prizmic

J. De Jong - R. Hijikata

Polsat Sport
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