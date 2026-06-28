Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 29.06
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 29.06
Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):
J. Cristian - I. Jovic
A. Li - Z. Sonmez
E. Quinn - L. Darderi
M. Fręch - A. KalinskaPrzejdź na Polsatsport.pl
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