Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 29.06

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Tenisistka w białej koszulce i spódniczce z rakietą w ręku, przygotowująca się do uderzenia piłki.
fot. PAP/EPA
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 29.06

Kort numer 15 (od 12:00 - bez komentarza):

 

J. Cristian - I. Jovic

A. Li - Z. Sonmez

E. Quinn - L. Darderi

M. Fręch - A. Kalinska

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