Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 16 - 29.06
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 16 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 16 - 29.06
Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):
A. Rublow - R. Safiullin
H. Gaston - S. Tsitsipas
M. Xu - D. Kasatkina
J. Aleksandrowa - P. UdvardyPrzejdź na Polsatsport.pl
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