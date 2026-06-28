Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 16 - 29.06

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 16 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Tenisistka z piłką tenisową w dłoni, w białej koszulce i czapce z daszkiem, stoi na korcie tenisowym przed logotypem Wimbledonu.
fot. PAP/EPA
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 16 - 29.06

Kort numer 16 (od 12:00 - bez komentarza):

 

A. Rublow - R. Safiullin

H. Gaston - S. Tsitsipas

M. Xu - D. Kasatkina

J. Aleksandrowa - P. Udvardy

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