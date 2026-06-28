Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 29.06

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kobieta chroniąca się pod parasolką z napisem "MEMBERS" na trybunach.
fot. PAP/EPA
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 29.06

Kort numer 4 (od 12:00 - bez komentarza):

 

E. Nava - I. Buse

A. Parks - A. Dudeney

T. Tirante - F. Marozsan

S. Sierra - A. Bondar

Polsat Sport
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