Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 29.06
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 29.06
Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):
D. Shapovalov - P. Carreno Busta
B. Andreescu - S. Zhang
A. Vallejo - N. Mejia
A. Gasanova - E. ArangoPrzejdź na Polsatsport.pl
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