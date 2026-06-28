Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 29.06

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Tenisistka w białym stroju sportowym z rakietą w ręku na trawiastym korcie tenisowym, w trakcie meczu lub treningu.
fot. PAP/EPA
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 29.06

Kort numer 6 (od 12:00 - bez komentarza):

 

D. Shapovalov - P. Carreno Busta

B. Andreescu - S. Zhang

A. Vallejo - N. Mejia

A. Gasanova - E. Arango

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