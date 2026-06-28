Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 29.06

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 8 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Portret zawodniczki tenisa z parasolką nad głową
fot. PAP/EPA
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 29.06

Kort numer 8 (od 12:00 - bez komentarza):

 

A. Vukic - J. Brooksby

H. Medjedovic - S. Ofner

L. Tararudee - L. Tagger

J. Bouzas Maneiro - A. Potapowa

Polsat Sport
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