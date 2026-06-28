Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 29.06
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 8 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 8 - 29.06
Kort numer 8 (od 12:00 - bez komentarza):
A. Vukic - J. Brooksby
H. Medjedovic - S. Ofner
L. Tararudee - L. Tagger
J. Bouzas Maneiro - A. PotapowaPrzejdź na Polsatsport.pl
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