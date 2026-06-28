Wszystko już jasne. Oto rozstrzygnięcia fazy grupowej

Awans do 1/16 finału:

Meksyk (gr. A)

Republika Południowej Afryki (A)

Szwajcaria (B)

Kanada (B)

Bośnia i Hercegowina (B)

Brazylia (C)

Maroko (C)

USA (D)

Australia (D)

Paragwaj (D)

Niemcy (E)

Wybrzeże Kości Słoniowej (E)

Ekwador (E)

Holandia (F)

Japonia (F)

Szwecja (F)

Belgia (G)

Egipt (G)

Hiszpania (H)

Republika Zielonego Przylądka (H)

Francja (I)

Norwegia (I)

Senegal (I)

Argentyna (J)

Austria (J)

Algieria (J)

Kolumbia (K)

Portugalia (K)

DR Konga (K)

Anglia (L)

Chorwacja (L)

Ghana (L)

Wyeliminowane:

Korea Południowa (A)

Czechy (A)

Katar (B)

Szkocja (C)

Haiti (C)

Turcja (D)

Curacao (E)

Tunezja (F)

Iran (G)

Nowa Zelandia (G)

Urugwaj (H)

Arabia Saudyjska (H)

Irak (I)

Jordania (J)

Uzbekistan (K)

Panama (L)

PAP