Wszystko już jasne. Oto rozstrzygnięcia fazy grupowej
Zestawienie uczestników 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata oraz zespołów, które odpadły po fazie grupowej turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie:
Awans do 1/16 finału:
Meksyk (gr. A)
Republika Południowej Afryki (A)
Szwajcaria (B)
Kanada (B)
Bośnia i Hercegowina (B)
Brazylia (C)
Maroko (C)
USA (D)
Australia (D)
Paragwaj (D)
Niemcy (E)
Wybrzeże Kości Słoniowej (E)
Ekwador (E)
Holandia (F)
Japonia (F)
Szwecja (F)
Belgia (G)
Egipt (G)
Hiszpania (H)
Republika Zielonego Przylądka (H)
Francja (I)
Norwegia (I)
Senegal (I)
Argentyna (J)
Austria (J)
Algieria (J)
Kolumbia (K)
Portugalia (K)
DR Konga (K)
Anglia (L)
Chorwacja (L)
Ghana (L)
Wyeliminowane:
Korea Południowa (A)
Czechy (A)
Katar (B)
Szkocja (C)
Haiti (C)
Turcja (D)
Curacao (E)
Tunezja (F)
Iran (G)
Nowa Zelandia (G)
Urugwaj (H)
Arabia Saudyjska (H)
Irak (I)
Jordania (J)
Uzbekistan (K)
Panama (L)