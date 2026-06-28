Wszystko już jasne. Oto rozstrzygnięcia fazy grupowej

Piłka nożna

Zestawienie uczestników 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata oraz zespołów, które odpadły po fazie grupowej turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie:

Ogromny ekran nad boiskiem piłkarskim z informacją o Mistrzostwach Świata FIFA 2026.
fot. PAP/EPA
Kto awansował do 1/16 finału MŚ?

Awans do 1/16 finału:

Meksyk (gr. A)
Republika Południowej Afryki (A)
Szwajcaria (B)
Kanada (B)
Bośnia i Hercegowina (B)
Brazylia (C)
Maroko (C)
USA (D)
Australia (D)
Paragwaj (D)
Niemcy (E)
Wybrzeże Kości Słoniowej (E)
Ekwador (E)
Holandia (F)
Japonia (F)
Szwecja (F)
Belgia (G)
Egipt (G)
Hiszpania (H)
Republika Zielonego Przylądka (H)
Francja (I)
Norwegia (I)
Senegal (I)
Argentyna (J)
Austria (J)
Algieria (J)
Kolumbia (K)
Portugalia (K)
DR Konga (K)
Anglia (L)
Chorwacja (L)
Ghana (L)

Wyeliminowane:

Korea Południowa (A)
Czechy (A)
Katar (B)
Szkocja (C)
Haiti (C)
Turcja (D)
Curacao (E)
Tunezja (F)
Iran (G)
Nowa Zelandia (G)
Urugwaj (H)
Arabia Saudyjska (H)
Irak (I)
Jordania (J)
Uzbekistan (K)
Panama (L)

PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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