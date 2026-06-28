Wyjątkowy Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego! Padł rekord
Niemal 200 osób wzięło udział w 12. edycji Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego. Na dystansie 10 kilometrów najlepszy okazał się Ukrainiec Mykola Mevsha. Zwycięzca osiągnął znakomity czas 29 minut i 45 sekund. To najlepszy wynik w historii imprezy organizowanej w Konstancinie-Jeziornie.
Zwycięzca Biegu im. Piotra Nurowskiego: Trasa była bardzo szybka
Andrzej Majkowski: Przeniesienie biegu na 7:00 było jedyną racjonalną decyzją
Marian Woronin: Poświęcam każdą możliwą chwilę, by przypominać o Piotrze Nurowskim
Robert Korzeniowski z żoną: Bawiliśmy się świetnie
Janusz Bukowski: Miałem wielką przyjemność znać Piotra Nurowskiego
Tegoroczna edycja biegu była wyjątkowa z wielu powodów. Jednym z nich był fakt, że nigdy wcześniej biegacze nie stanęli na starcie tak wcześnie rano. Ze względu na upały panujące w Polsce organizatorzy przenieśli rozpoczęcie biegu z godziny 10:00 na 7:00. Mimo to w malowniczym Parku Zdrojowym im. hrabiego Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie stawiło się niemal 200 biegaczy chętnych, by zmierzyć się z dystansem 10 kilometrów.
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Wśród nich byli między innymi Robert Korzeniowski z żoną Justyną, którzy przed rozpoczęciem biegu przeprowadzili krótką rozgrzewkę dla zawodników. Chwilę po godzinie 7:00 zawodnicy wystartowali na przepiękną trasę zlokalizowaną w podwarszawskim mieście.
Jako pierwszy na mecie zameldował się Ukrainiec Mykola Mevsha. Kiedy triumfator pojawił się na prostej start-meta wszyscy przecierali oczy ze zdumienia ze względu na znakomity czas Mevshy. Ostatecznie zwycięzca złamał granicę 30 minut, która w poprzednich edycjach była nie do pokonania dla najlepszych biegaczy. Czas 29 minut i 45 sekund to rekord Biegu Konstancińskiego imienia Piotra Nurowskiego.
Każdy z niemal 200 biegaczy, którzy ukończyli 10-kilometrową trasę otrzymał medal za uczestnictwo w zawodach. Imprezę po raz kolejny zorganizowali przyjaciele Piotra Nurowskiego, a na miejscu można było spotkać między innymi byłego prezesa PZLA Andrzeja Majkowskiego czy rekordzistę Polski w biegu na 100 metrów Mariana Woronina.
Nurowski był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który zginął tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Przez całe swoje życie z zaangażowaniem wspierał rozwój sportu w Polsce. Jego wizja i determinacja przyczyniły się do wielu sukcesów naszych sportowców na arenie międzynarodowej. Nurowski był osobą, która wierzyła, że sport to nie tylko rywalizacja, ale także sposób na kształtowanie charakteru i budowanie wspólnoty.
12. edycja biegu odbyła się po raz kolejny w pięknym, zielonym Konstancinie – miejscu, które Nurowski nazywał swoim domem. To nie był zwykły bieg, to także hołd dla jego pamięci.Przejdź na Polsatsport.pl