Wyjątkowy Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego! Padł rekord

Tegoroczna edycja biegu była wyjątkowa z wielu powodów. Jednym z nich był fakt, że nigdy wcześniej biegacze nie stanęli na starcie tak wcześnie rano. Ze względu na upały panujące w Polsce organizatorzy przenieśli rozpoczęcie biegu z godziny 10:00 na 7:00. Mimo to w malowniczym Parku Zdrojowym im. hrabiego Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie stawiło się niemal 200 biegaczy chętnych, by zmierzyć się z dystansem 10 kilometrów.

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Wśród nich byli między innymi Robert Korzeniowski z żoną Justyną, którzy przed rozpoczęciem biegu przeprowadzili krótką rozgrzewkę dla zawodników. Chwilę po godzinie 7:00 zawodnicy wystartowali na przepiękną trasę zlokalizowaną w podwarszawskim mieście.

Jako pierwszy na mecie zameldował się Ukrainiec Mykola Mevsha. Kiedy triumfator pojawił się na prostej start-meta wszyscy przecierali oczy ze zdumienia ze względu na znakomity czas Mevshy. Ostatecznie zwycięzca złamał granicę 30 minut, która w poprzednich edycjach była nie do pokonania dla najlepszych biegaczy. Czas 29 minut i 45 sekund to rekord Biegu Konstancińskiego imienia Piotra Nurowskiego.

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Każdy z niemal 200 biegaczy, którzy ukończyli 10-kilometrową trasę otrzymał medal za uczestnictwo w zawodach. Imprezę po raz kolejny zorganizowali przyjaciele Piotra Nurowskiego, a na miejscu można było spotkać między innymi byłego prezesa PZLA Andrzeja Majkowskiego czy rekordzistę Polski w biegu na 100 metrów Mariana Woronina.

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Nurowski był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który zginął tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Przez całe swoje życie z zaangażowaniem wspierał rozwój sportu w Polsce. Jego wizja i determinacja przyczyniły się do wielu sukcesów naszych sportowców na arenie międzynarodowej. Nurowski był osobą, która wierzyła, że sport to nie tylko rywalizacja, ale także sposób na kształtowanie charakteru i budowanie wspólnoty.

12. edycja biegu odbyła się po raz kolejny w pięknym, zielonym Konstancinie – miejscu, które Nurowski nazywał swoim domem. To nie był zwykły bieg, to także hołd dla jego pamięci.

Polsat Sport