Nikola Grbić podsumował turniej w Gliwicach. "Polska działa na rywali jak płachta na byka"

Polacy zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-Czerwoni w niedzielnym meczu pokonali Argentyńczyków 3:1 po bardzo zaciętej rywalizacji.

Po zakończeniu konfrontacji przed kamerą Polsatu Sport stanął Nikola Grbić. Trener polskich siatkarzy w pomeczowym studiu podsumował starcie z zawodnikami z Ameryki Południowej.

- Kiedy wygrywamy, podoba mi się bardzo nasza gra. Za nami duża lekcja po tych dwóch turniejach. Mieliśmy dużo okazji i mamy rzeczy, nad którymi musimy pracować. To nie są duże rzeczy, które zmienią system. To małe rzeczy, które na końcu mogą zmienić wszystko - powiedział szkoleniowiec.

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Grbić stwierdził, że niektórzy siatkarze nie prezentują jeszcze swojej najlepszej formy, ale to dobra informacja dla naszej kadry.

- Kilku zawodników jeszcze nie jest na swoim topie. Jestem z tego zadowolony, bo będą jeszcze lepsi, kiedy będziemy ich potrzebowali. Teraz Leon nie grał dwa miesiące, tak samo, jak Komenda. Grać na treningu to jest jedna rzecz, ale na boisku jest inaczej. Potrzebują czasu, by wrócić do gry - ocenił Serb.

W ostatnich meczach bardzo dobrze prezentuje się Bartłomiej Bołądź. Według selekcjonera siatkarz może wejść na jeszcze wyższy poziom.

- Mam nadzieję, że on może być leszy. Nie żartuję. Myślę, że może być specjalny w ataku, ale też w obronie. W meczu z Turcją zmienił mecz swoją grą w obronie. Musi być lepszy w bloku i czasami na wysokiej piłce. To są te małe rzeczy, o których mówiłem. Jestem zadowolony, wykorzystuje swoją szansę - stwierdził.

Grbić podkreślił, że każda reprezentacja w starciu z Biało-Czerwonymi daje z siebie sto procent.

- Polska działa na rywali jak płachta na byka. Nie ma podejścia, że dzisiaj będę grał lekko. To jest świetnie przygotowanie, bo my musimy grać na swoim najwyższym poziomie, bo oni grają najlepiej, jak potrafią - podsumował.

Podczas trzeciego tygodnia Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w Chicago. W dniach 15-20 lipca Biało-Czerwoni zagrają z reprezentacjami Bułgarii, Brazylii, Francji oraz USA.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport