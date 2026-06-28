Za mały autorytet? Jakub Kosecki grzmi! "Nie pasuje do bycia selekcjonerem"

Mateusz StefanikPiłka nożna

- Duży problem jest w zarządzaniu tych zawodników. Roberto Martinez nie pasuje mi do bycia selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Bardziej widziałbym tam kogoś takiego, jak Carlo Ancelotti - powiedział w programie Polsat Mundial Cast były reprezentant Polski, a obecny ekspert Polsatu Sport, Jakub Kosecki.

Dwóch mężczyzn w garniturach obejmuje się i śmieje, z wizerunkiem mówiącego do mikrofonu mężczyzny w rogu.
fot. PAP/Polsat Sport
Jakub Kosecki (w kółku) nie widzi Roberto Martineza (z prawej) jako selekcjonera reprezentacji Portugalii.

Od wielu tygodni piłkarskie społeczeństwo grzmi na temat niewykorzystanego potencjału reprezentacji Portugalii. Na ten temat postanowił wypowiedzieć się Jakub Kosecki.

 

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- Spojrzałem na skład Portugalii przed mistrzostwami świata i zobaczyłem tam Cristiano Ronaldo, który strzela gole na zawołanie. Wiadomo, ma swój wiek, ale prowadzi się i wygląda rewelacyjnie. Patrzysz na środek pola i masz Bruno Fernandesa, Joao Nevesa i Vitinhę, którzy grają razem w PSG. Oni przejechali się po tej Lidze Mistrzów, schowali do kieszeni niejeden środek pola. Ostatnie lata pokazały, jak istotny jest środek pomocy. Tam przechodzi większość akcji. Musisz mieć w środku zawodników, którzy umieją kontrolować tempo gry, rozrzucić akcję, podać prostopadle. Patrzysz na Portugalię i zastanawiasz się, co tam nie gra - zastanawiał się Kosecki.

 

Autorytet Roberto Martineza wielokrotnie był podważany ze względu na - zdaniem wielu - niewystarczające doświadczenie i zbyt skromne sukcesy, by piastować rolę selekcjonera czołowych reprezentacji.

 

- Skierowałbym pstryczek w nos selekcjonera reprezentacji Portugalii. Nie powiem, że sobie nie radzi, bo nie jest łatwo radzić sobie z grupą, mającą takie ego, gra w najlepszych klubach i osiąga świetne wyniki. Duży problem jest w zarządzaniu tych zawodników. Roberto Martinez nie pasuje mi do bycia selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Bardziej widziałbym tam kogoś takiego, jak Carlo Ancelotti. To jest facet, który z niejednego pieca chleb jadł, prowadził wielu największych zawodników z największym ego i zawsze się z nimi dogadywał.

 

Hiszpański szkoleniowiec zdobył z reprezentacją Belgii brązowy medal w Rosji, natomiast już w Katarze nie awansował z fazy grupowej. W piłce nożnej klubowej zdobył Puchar Anglii z Wigan Athletic oraz wygrał League One (trzecia liga angielska) ze Swansea.

 

- Jak się patrzy na Martineza, ma taką aurę, która wydaje się sympatyczna, gdy jednak spojrzy się na jego karierę, to nie ma zbyt wielu tych sukcesów w piłce klubowej - przypomniał były piłkarz m.in. Legii Warszawa.

 

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