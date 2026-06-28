Od wielu tygodni piłkarskie społeczeństwo grzmi na temat niewykorzystanego potencjału reprezentacji Portugalii. Na ten temat postanowił wypowiedzieć się Jakub Kosecki.

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- Spojrzałem na skład Portugalii przed mistrzostwami świata i zobaczyłem tam Cristiano Ronaldo, który strzela gole na zawołanie. Wiadomo, ma swój wiek, ale prowadzi się i wygląda rewelacyjnie. Patrzysz na środek pola i masz Bruno Fernandesa, Joao Nevesa i Vitinhę, którzy grają razem w PSG. Oni przejechali się po tej Lidze Mistrzów, schowali do kieszeni niejeden środek pola. Ostatnie lata pokazały, jak istotny jest środek pomocy. Tam przechodzi większość akcji. Musisz mieć w środku zawodników, którzy umieją kontrolować tempo gry, rozrzucić akcję, podać prostopadle. Patrzysz na Portugalię i zastanawiasz się, co tam nie gra - zastanawiał się Kosecki.

Autorytet Roberto Martineza wielokrotnie był podważany ze względu na - zdaniem wielu - niewystarczające doświadczenie i zbyt skromne sukcesy, by piastować rolę selekcjonera czołowych reprezentacji.

- Skierowałbym pstryczek w nos selekcjonera reprezentacji Portugalii. Nie powiem, że sobie nie radzi, bo nie jest łatwo radzić sobie z grupą, mającą takie ego, gra w najlepszych klubach i osiąga świetne wyniki. Duży problem jest w zarządzaniu tych zawodników. Roberto Martinez nie pasuje mi do bycia selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Bardziej widziałbym tam kogoś takiego, jak Carlo Ancelotti. To jest facet, który z niejednego pieca chleb jadł, prowadził wielu największych zawodników z największym ego i zawsze się z nimi dogadywał.

Hiszpański szkoleniowiec zdobył z reprezentacją Belgii brązowy medal w Rosji, natomiast już w Katarze nie awansował z fazy grupowej. W piłce nożnej klubowej zdobył Puchar Anglii z Wigan Athletic oraz wygrał League One (trzecia liga angielska) ze Swansea.

- Jak się patrzy na Martineza, ma taką aurę, która wydaje się sympatyczna, gdy jednak spojrzy się na jego karierę, to nie ma zbyt wielu tych sukcesów w piłce klubowej - przypomniał były piłkarz m.in. Legii Warszawa.