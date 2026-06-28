Znany selekcjoner grzmi nt. mundialu. Mocne słowa pod adresem FIFA

FIFA postanowiła poszerzyć mundial z 32 do 48 zespołów, argumentując to szansą dla mniejszych federacji, które wreszcie mogą zasmakować najważniejszej imprezy piłkarskiej. To sprawiło, że do turnieju dostały się m.in. Republika Zielonego Przylądka, Demokratyczna Republika Konga, Curacao, Jordania, Uzbekistan, Panama czy Haiti.

Nie brakuje jednak opinii posądzających FIFA i jej prezydenta Gianniego Infantino o cynizm, ponieważ za powiększonym mundialem stoi więcej wpływów z tytułu dni meczowych. Do tego dochodzi aspekt sportowy. Zdaniem znanego portugalskiego szkoleniowca mistrzostwa świata tracą na prestiżu, gdy stratuje w nich aż tyle drużyn.

– Wartość bierze się z tego, że coś jest rzadkie. Liczba drużyn, które mogą zakwalifikować się do tych rozgrywek, sprawia, że stają się one wulgarne i pospolite. Czy coś nadal ma wyjątkową wartość, skoro awansuje tak wiele zespołów? To kwestia do dyskusji, ale takie jest moje zdanie – powiedział Queiroz.

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Były trener m.in. Realu Madryt krytykuje również pomysł FIFA ze względu na dewaluację eliminacji.

– Eliminacje powinny być poważne, bardzo trudne i bardzo konkurencyjne. Tymczasem zaczynają tracić znaczenie, jeśli awansują niemal wszyscy. Mundial powinien być czymś wyjątkowym. Dziś w piłce coraz częściej zamiast o futbolu mówi się o pieniądzach - grzmi 73-latek.

Warto jednak podkreślić, że jego reprezentacja Ghany jest niejako beneficjentem poszerzonego mundialu, ponieważ zajęła w swojej grupie trzecie miejsce za Anglią i Chorwacją, a przed Panamą. Cztery punkty pozwoliły ekipie z Afryki dostać się do 1/16 finału, gdzie zmierzy się z Kolumbią.

- Powiedziałem swoim zawodnikom, że prawdziwe mistrzostwa świata zaczynają się dopiero teraz. Faza grupowa była tylko rozgrzewką. Od tej chwili liczy się wyłącznie zwycięstwo - skwitował.

Polsat Sport