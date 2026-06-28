Zuchora i Borgieł nie zawodzą! Trzy medale naszych kajakarzy w ME w maratonie!

Nasi kadrowicze na najważniejsze imprezy sezonu zawsze jadą z jasnym celem, czyli walką o medale. Nie inaczej było również w tym roku, a pierwszy sprawdzian w maratonie przypadł na koniec czerwca w rumuńskim Pitesti. Choć to nieprzewidywalna dyscyplina, to takie gwiazdy jak Mateusz Zuchora czy Mateusz Borgieł zawsze walczą o medale, a dokładniej o ten najcenniejszy, czyli ze złota.

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Ale w konkurencji C-1 short race nasi zawodnicy musieli się obejść smakiem medali. Tym razem nie stanęli na podium, choć byli bardzo blisko zdobycia krążków, bowiem pierwszy z nich był czwarty, a tuż za nim na metę wpłynął drugi z naszych reprezentantów.

– W rywalizacji seniorów w short race zawsze jest sporo przypadku. Dużo zależy od ustawienia na starcie i tego, po której stronie toru zawodnik się znajduje, bo ma to wpływ na przebieg całego wyścigu. Tym razem Mateuszowi Zuchorze zabrakło zaledwie dwóch sekund do medalu. To bardzo dobre wyniki, choć sami zawodnicy czuli niedosyt – relacjonuje Mateusz Rynkiewicz, trener naszej reprezentacji w maratonie kajakowym.

Liderzy naszej kadry odbili sobie za to w wyścigu na długim dystansie. Borgieł ostatecznie zdobył swój ósmy tytuł mistrza Europy w maratonie, a to przy dużej współpracy z Zuchorą, który ostatecznie był czwarty.

– Ten wyścig oczywiście wzbudzał najwięcej emocji i to na niego czekaliśmy najbardziej. Jak sami zawodnicy przyznali przed startem, nigdy wcześniej nie ukończyli tej konkurencji podczas mistrzostw Europy, mimo że są dwukrotnymi mistrzami świata w jedynkach, bowiem raz triumfował Borgieł, a raz Zuchora. Taktyka była bardzo dobra, jednak już po starcie pojawiły się problemy. Borgieł przeszarżował, nabrał do łódki zbyt dużo wody i dodatkowo zderzył się burtą z Hiszpanem. W pewnym momencie musiał dopłynąć do motorówki sędziowskiej, wylać wodę z łódki i dopiero wtedy ruszyć dalej. Samodzielne odrabianie strat było praktycznie niemożliwe. Zuchora początkowo płynął z Hiszpanami, czekając na partnera. Gdy zorientował się, że Borgieł nie będzie w stanie sam ich dogonić, zatrzymał się na nawrocie i zaczekał na niego. Razem ruszyli w pogoń ze stratą około 250 metrów do prowadzącej grupy.

Najpierw dogonili i wyprzedzili Hiszpanów, później kolejnych zawodników odpadających z czołówki, aż w końcu dołączyli do liderów. W grupie pozostali już tylko z dwoma Portugalczykami, którzy nie byli zainteresowani mocnym prowadzeniem wyścigu. W pewnym momencie Zuchora poczuł trudy wcześniejszej pogoni. Wiedział również, że rywale będą próbowali go zablokować przed przenoską. Powiedział więc do Borgieła, aby spróbował samotnego ataku.

Plan się powiódł: Borgieł odjechał rywalom i sięgnął po tytuł mistrza Europy. Pozostaje jednak pytanie, czy gdyby obaj jeszcze przez jedno okrążenie współpracowali, nie udałoby się zgubić jednego z Portugalczyków i dopłynąć do mety w trzyosobowej grupie. Wówczas Zuchora również miałby realną szansę na medal – opowiada o współpracy naszych zawodników Rynkiewicz.

Ostatniego dnia zawodów Zuchora i Borgieł tworzą jeszcze wyjątkowo mocną osadę C-2, a w takim składzie również zawsze są w gronie faworytów do złota. I faktycznie, w Pitesti nasi maratończycy pokazali się ze znakomitej strony i w pięknym stylu odebrali ubiegłoroczny tytuł Portugalczykom Rui Lacerda/Ricardo Coelho, wygrywając z nimi o ponad sześć sekund. Kolejne złoto dla Polski stało się faktem!

Jeśli chodzi o inne nasze starty seniorskie, to w C-1 short race startowały Ewelina Antos i Agata Kowalak. Zajęły odpowiednio 12. i 13. miejsce, ale nie jest to niespodzianka. Znacznie lepiej Antos zaprezentowała się na długim dystansie, bowiem na metę przypłynęła jako siódma! Warto też pochwalić nasze dziewczyny za występ w C-2, bowiem otarły się o podium zdobywając czwarte miejsce.

– W rywalizacji seniorek Ewelina popłynęła bardzo dobry wyścig. Niewiele przegrała z reprezentantką Ukrainy i ukończyła zawody na siódmym miejscu. Czołówka kobiet z roku na rok prezentuje coraz wyższy poziom, dlatego walka o medale jest niezwykle wymagająca. Naszym zawodniczkom wciąż trochę brakuje do światowej czołówki. Szczególnie było to widać u Agaty, która zakończyła rywalizację w dalszej części stawki. Liczyliśmy na lepszy wynik, jednak najwyraźniej ostatni rok nie ułożył się po jej myśli – mówił Rynkiewicz po wyścigach indywidualnych. Na koniec seniorskich zmagań, w kategorii K-2 wystartowali jeszcze Igor Wyszkowski i Aleksander Woronkiewicz, którzy jednak nie ukończyli zawodów.

Jeśli chodzi o kategorie młodzieżowe, to z doskonałej strony pokazał się przede wszystkim Wyszkowski, który w swoim nominalnym wyścigu K-1 do lat 23 wywalczył bardzo wysokie czwarte miejsce! W tym samym wyścigu 18. pozycję zajął też Woronkiewicz. Z kolei w C-1 do lat 23 wystartowała Kowalak, która ostatecznie ukończyła zawody na siódmej pozycji.

– Igor przełamał pechową serię z ostatnich dwóch sezonów, podczas których nie brakowało wywrotek i kolizji. Tym razem bez problemów ukończył wyścig i po świetnym finiszu wywalczył czwarte miejsce. Ma dopiero 21 lat, więc nadal będzie startował w kategorii młodzieżowej. Już teraz widać, że w przyszłości może włączyć się do walki o medale. Trzeba jednak pamiętać, że wyścigi kajakowe na długim dystansie są niezwykle nieprzewidywalne. Czasami wystarczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu na fali, by stracić kontakt z czołową grupą. Igor dodatkowo otrzymał 15 sekund kary za nieprawidłowe ominięcie boi na nawrocie. Mimo tego zdołał dogonić czołówkę i walczyć o najwyższe lokaty – relacjonuje Rynkiewicz.

W Pitesti startowali także nasi juniorzy, dla których były to pierwsze międzynarodowe zawody. W short race kategorii C-1 Paweł Kupś był dziesiąty, a osiem pozycji niżej sklasyfikowany został Kacper Bartol. Biało-czerwoni lepiej poradzili sobie na dłuższym dystansie, bowiem Kupś był ósmy, a Bartol dziewiąty. Na koniec nasi juniorzy stworzyli osadę C-2 i także pokazali się z bardzo dobrej strony, bowiem otarli się o medal, zajmując czwarte miejsce w Europie.

– Jeśli chodzi o short race, to wśród kanadyjkarzy-juniorów zapowiadało się znacznie lepiej. Jeden z zawodników walczył nawet o czwarte miejsce, jednak na nawrocie wpadł do wody. Drugi płynął niewiele za nim, ale podczas schodzenia na wodę został zahaczony przez inną łódkę i również zaliczył wywrotkę. To praktycznie przekreśliło ich szanse na dobry wynik. W długim dystansie w kategorii juniorów bardzo dobrze zaprezentował się Kacper. Przez większość wyścigu płynął na poziomie szóstego miejsca, choć zdarzały mu się drobne przestoje. Niestety na finiszu nie trafił w linię mety, musiał zawrócić i ostatecznie został sklasyfikowany na dziewiątej pozycji. Tuż przed nim, na ósmym miejscu, uplasował się Paweł. Obaj mają dopiero 17 lat, więc wciąż zbierają doświadczenie. Później wystartowali również w dwójce. Początkowo płynęli na końcu stawki i chyba sami nie do końca wierzyli w dobry rezultat. Gdy czołowe grupy zaczęły słabnąć, oni utrzymali swoje tempo i systematycznie odrabiali straty. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce, tracąc do zwycięzców niewiele ponad 30 sekund. Zabrakło przede wszystkim doświadczenia – mówi Rynkiewicz.

Jeszcze w tym sezonie biało-czerwonych czeka druga impreza docelowa, czyli mistrzostwa świata. Maratończycy w tym roku będą rywalizowali w argentyńskim Gualeguaychu w dniach 22-25 października.

Informacja prasowa