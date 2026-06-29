Aleksander Śliwka skomentował poczynania Polaków w Lidze Narodów. "To najważniejsze"

Siatkówka

Dzięki wiktorii nad Argentyną 3:1, polscy siatkarze zakończyli Ligę Narodów w Gliwicach z sześcioma zwycięstwami w ośmiu meczach. Na zamknięcie rywalizacji, kibice byli świadkami wyjątkowo wysokiego wyniku pierwszego seta, w którym było 48:50. Aleksander Śliwka pochylił się nad spotkaniem z Argentyńczykami w pomeczowej rozmowie z dziennikarzem Polsatu Sport - Marcinem Lepą.

Siatkarz w zielonej koszulce z numerem 11 krzyczy z radości, pokazując zaciśnięte pięści.
Wilfredo Leon zdobył 28 punktów w meczu z Argentyną

- Chyba pobiliśmy rekord najdłuższego seta VNL. Z pewnością zapisze się w historii. Szkoda, że ten pierwszy set znowu przegrany. Cztery pierwsze sety przegrane, ale cztery zwycięstwa i to jest najważniejsze. Idziemy do góry w tabeli Ligi Narodów. Te cztery zwycięstwa były bardzo ważne. Przed nami bardzo trudny turniej w Chicago, gramy z mocnymi zespołami i to nam da bufor bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tabelę - zapowiedział Śliwka.

 

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Polscy siatkarze najwięcej problemów mieli w pierwszej części rywalizacji. Spotkanie w Gliwicach rozpoczęli bowiem od wyniku 0:4. Potem rywalizacja była bardziej wyrównana i trwała aż 59 minut. Wygrali ją Argentyńczycy.

 

- Pierwszy set się nie udał. Było wiele piłek, gdzie mało brakowało. Zagrywka Wilfredo Leona parę centymetrów w aut, obroniliśmy piłkę, mieliśmy kontrę, ale dotknęliśmy lekko siatki. Luciano De Cecco grał świetnie. Widział, czy pomagamy, grał środkiem, lewym, wykorzystywał wszystkie atuty swojej drużyny. W drugim secie udało się ich przełamać i pójść już do końca. Niezwykle trudny mecz pod względem cierpliwości, bo do połowy trzeciego seta Argentyna trzymała świetny sideout i trudno było ją złamać - przyznał kapitan kadry Polski.

 

Wilfredo Leon zdobył najwięcej, bo 28 punktów. Drugim najlepiej punktującym biało-czerwonym był Bartłomiej Bołądź (16). W Argentynie brylowali Manuel Armoa (23) oraz Martin Ramos i Jan Martinez Franchi (obaj po 16).

 

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LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
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