Będzie więcej Polaków na Wimbledonie! Oficjalny komunikat organizatorów

Kamil Majchrzak powalczy w tym roku na Wimbledonie i powtórkę sprzed roku. Wtedy Piotrkowianin dotarł do czwartej rundy. To, jak dotąd, jego najlepszy wynik w Wielkim Szlemie.

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W poniedziałek świetne wieści przekazali organizatorzy. Majchrzak wystąpi nie tylko w singlu, ale i w deblu. Jego partnerem będzie Karol Drzewiecki.

Polska para weszła do drabinki głównej po wycofaniu się Włocha Mattii Bellucciego i Amerykanina Ethana Quinna. Przeciwnikami naszych rodaków w pierwszej rundzie będą Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John-Patrick Smith.

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