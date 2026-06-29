Będzie więcej Polaków na Wimbledonie! Oficjalny komunikat organizatorów

Tenis

Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak zagrają w deblu na Wimbledonie. Polacy dostali się do drabinki głównej po rezygnacji Włocha Mattii Bellucciego i Amerykanina Ethana Quinna. Rywalami naszych rodaków w pierwszej rundzie będą Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John-Patrick Smith.

Tenisista w niebieskiej koszulce i białej czapce zaciska pięść w geście triumfu.
fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak powalczy w tym roku na Wimbledonie i powtórkę sprzed roku. Wtedy Piotrkowianin dotarł do czwartej rundy. To, jak dotąd, jego najlepszy wynik w Wielkim Szlemie.

 

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W poniedziałek świetne wieści przekazali organizatorzy. Majchrzak wystąpi nie tylko w singlu, ale i w deblu. Jego partnerem będzie Karol Drzewiecki.

 

Polska para weszła do drabinki głównej po wycofaniu się Włocha Mattii Bellucciego i Amerykanina Ethana Quinna. Przeciwnikami naszych rodaków w pierwszej rundzie będą Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John-Patrick Smith.

 

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Wimbledon: Majchrzak vs Alejandro Tabilo. Kamil wygra?
KAMIL MAJCHRZAKKAROL DRZEWIECKITENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDON
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