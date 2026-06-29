Gol w doliczonym czasie! Ogromne emocje w starciu Brazylii z Japonią

Od pierwszych minut meczu piłkarze reprezentacji Brazylii starali się przejąć inicjatywę. Długo utrzymywali się przy piłce, ale przy dobrej defensywie Japonii, nie tworzyli klarownych sytuacji. Jedynie Cunha zagroził bramce rywali strzałem zza pola karnego, ale Zion Suzuki wyszedł zwycięsko z tej sytuacji. Japończycy mieli w tym okresie gry rzut wolny zza pola karnego, jednak próba Daichi Kamady nie zagroziła bramce rywali.

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Po okresie przewagi, Brazylijczycy otrzymali zaskakujący cios. W 29. minucie Kaishu Sano przechwycił piłkę w środku pola po niecelnym podaniu rywali, ruszył na bramkę i strzałem zza pola karnego otworzył wynik meczu!

Po stracie gola znów do głosu doszli piłkarze Canarinhos, ale nadal nie byli w stanie przełamać dobrze zorganizowanej obrony przeciwników. Suzuki bez problemu poradził sobie, gdy strzelali z dystansu Vinicius Junior w 34. minucie i Cunha trzy minuty później. Do końca pierwszej połowy obraz gry nie uległ zmianie - Brazylia próbowała, a Japonia skutecznie się broniła.

Po przerwie, od pierwszych minut Brazylijczycy gnietli rywali i posyłali w ich pole karne kolejne dośrodkowania. W 52. minucie Suzuki popisał się kapitalną interwencją po strzale Bruno Guimaraesa, kilka chwil później Japończycy wybili piłkę z linii bramkowej po strzale Casemiro…

W 56. minucie dośrodkowanie Gabriela Magalhaesa trafiło na głowę Casemiro, który ubiegł obrońców rywali i z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce. 1:1!

Po zdobyciu wyrównującej bramki Canarinhos nie zwalniali tempa. Indywidualną akcją popisał się Vinicius Junior, a w tej sytuacji Japończyków uratował słupek. Piłkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni odpowiedzieli jedynie strzałem Ayase Uedy, po którym interweniował Alisson.

Brazylijczycy mieli wyraźną przewagę i gra toczyła się głównie na połowie Japonii. Drużyna z Azji czekała na swoją szansę, sporadycznie zapuszczając się pod pole karne rywali.

Decydująca bramka padła w piątej minucie doliczonego czasu gry. Drużyna Carlo Ancelottiego grała do końca, znów przycisnęła rywali, Bruno Guimaraes zagrał do Gabriela Martinellego, który ubiegł obrońców rywali i strzałem z kilku metrów rozstrzygnął to spotkanie.

Brazylia awansowała do 1/8 finału, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia. Japończycy podtrzymali złą passę - nigdy jeszcze nie wygrali meczu po wyjściu z grupy i po raz piąty w historii odpadli w pierwszej rundzie play-off.

Brazylia – Japonia 2:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Kaishu Sano (29), 1:1 Casemiro (56), 2:1 Gabriel Martinelli (90+5)

Brazylia: Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos - Bruno Guimaraes (90+7 Danilo Santos), Casemiro (90. Fabinho), Lucas Paqueta (46. Endrick) - Rayan, Matheus Cunha (65. Gabriel Martinelli), Vinicius Junior. Trener: Carlo Ancelotti.

Japonia: Zion Suzuki - Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu - Ritsu Doan (66. Yukinari Sugawara), Daizen Maeda (90+7 Koki Ogawa), Keito Nakamura (66. Junnosuke Suzuki), Junya Ito (78. Shuto Machino), Daichi Kamada (78. Ao Tanaka), Kaishu Sano - Ayase Ueda. Trener: Hajime Moriyasu.

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 68777.

Żółte kartki: Casemiro, Danilo (Brazylia), Kaishu Sano, Daichi Kamada, Junnosuke Suzuki (Japonia).