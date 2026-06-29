Co dalej ze Stefano Lavarinim? Jest decyzja na przyszły sezon

Stefano Lavarini (rocznik 1979) od 2022 roku jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Wywalczył z polskimi siatkarkami trzy brązowe medale Ligi Narodów i poprowadził drużynę na igrzyskach w Paryżu. Włoski szkoleniowiec łączy prowadzenie polskiej kadry z pracą w klubach.

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Karierę trenerską rozpoczął w 1995 roku, gdy został asystentem lokalnego zespołu Pallavolo Omegna. Tę samą funkcję pełnił też w następujących klubach: AGIL Trecate, Centro Volley Spezia, Bigmat Kerakoll Chieri, Club Italia oraz Foppapedretti Bergamo. W tym ostatnim po raz pierwszy objął posadę pierwszego szkoleniowca.

Później prowadził brazylijski Minas Tenis Clube (2017-19), z którym dwukrotnie wywalczył klubowe mistrzostwo Ameryki Południowej. Po dwóch latach wrócił do Italii, do Unet E-Work Busto Arsizio, objął też reprezentację Korei Południowej, z którą sensacyjnie zajął czwarte miejsce na igrzyskach w Tokio. Kolejne kluby w karierze Lavariniego to Igor Gorgonzola Novara (2020-23) i Fenerbahce Opet Stambuł (2023-24).

Od 2024 roku jest trenerem drużyny Vero Volley Milano. Jak się właśnie okazało, poprowadzi siatkarki tego klubu również w sezonie 2026/2027. Z ekipą z Mediolanu Lavarini wywalczył dotychczas dwa wicemistrzostwa Italii (2025, 2026), Superpuchar Włoch, brąz Ligi Mistrzyń oraz trzecie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata.