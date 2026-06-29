Co dalej ze Stefano Lavarinim? Jest decyzja na przyszły sezon
Stefano Lavarini w przyszłym sezonie nadal będzie trenerem włoskiego klubu Vero Volley Milano. Selekcjoner reprezentacji Polski prowadzi tę drużynę od 2024 roku.
Stefano Lavarini (rocznik 1979) od 2022 roku jest selekcjonerem reprezentacji Polski. Wywalczył z polskimi siatkarkami trzy brązowe medale Ligi Narodów i poprowadził drużynę na igrzyskach w Paryżu. Włoski szkoleniowiec łączy prowadzenie polskiej kadry z pracą w klubach.
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Karierę trenerską rozpoczął w 1995 roku, gdy został asystentem lokalnego zespołu Pallavolo Omegna. Tę samą funkcję pełnił też w następujących klubach: AGIL Trecate, Centro Volley Spezia, Bigmat Kerakoll Chieri, Club Italia oraz Foppapedretti Bergamo. W tym ostatnim po raz pierwszy objął posadę pierwszego szkoleniowca.
Później prowadził brazylijski Minas Tenis Clube (2017-19), z którym dwukrotnie wywalczył klubowe mistrzostwo Ameryki Południowej. Po dwóch latach wrócił do Italii, do Unet E-Work Busto Arsizio, objął też reprezentację Korei Południowej, z którą sensacyjnie zajął czwarte miejsce na igrzyskach w Tokio. Kolejne kluby w karierze Lavariniego to Igor Gorgonzola Novara (2020-23) i Fenerbahce Opet Stambuł (2023-24).
Od 2024 roku jest trenerem drużyny Vero Volley Milano. Jak się właśnie okazało, poprowadzi siatkarki tego klubu również w sezonie 2026/2027. Z ekipą z Mediolanu Lavarini wywalczył dotychczas dwa wicemistrzostwa Italii (2025, 2026), Superpuchar Włoch, brąz Ligi Mistrzyń oraz trzecie miejsce w Klubowych Mistrzostwach Świata.Przejdź na Polsatsport.pl