Cztery medale Polek na zawodach Pucharu Świata w gimnastyce artystycznej

Zloty medal w układzie z piłką wywalczyła Liliana Lewińska. To pierwsze złoto na tym poziomie w historii startów Liliany. Do medalu z najcenniejszego kruszcu dorzuciła jeszcze brązowy krążek za układ z maczugami.

Świetnie spisały się również reprezentantki Polski w układach zespołowych. W układzie z trzema obręczami i dwiema parami maczug wywalczyły srebrne medale, a w układzie z pięcioma piłkami brązowe.

Polsat Sport