Cztery medale Polek na zawodach Pucharu Świata w gimnastyce artystycznej

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Polskie gimnastyczki artystyczne zdobyły aż cztery medale zawodów World Challenge Cup w Cluj Napoca. Na podium po dwa razy stawały Liliana Lewińska oraz reprezentacja Polski w układach zespolowych – Melody Wąsiewicz-Hanc, Vesna Pietrzak, Pola Gałązka, Viktoriia Romanchenko, Darya Straltsova i Vlada Bodnar.

Gimnastyczki w czerwonych strojach na podium z rękami w górze, na ekranie w tle logo zawodów.
Polsat Sport
Medale Polek na zawodach Pucharu Świata w gimnastyce artystycznej

Zloty medal w układzie z piłką wywalczyła Liliana Lewińska. To pierwsze złoto na tym poziomie w historii startów Liliany. Do medalu z najcenniejszego kruszcu dorzuciła jeszcze brązowy krążek za układ z maczugami. 

 

Świetnie spisały się również reprezentantki Polski w układach zespołowych. W układzie z trzema obręczami i dwiema parami maczug wywalczyły srebrne medale, a w układzie z pięcioma piłkami brązowe. 

Polsat Sport
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