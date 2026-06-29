Gwiazdor wycofał się z Wimbledonu! Jest oficjalny komunikat

Draper miał rozpocząć rywalizację w Wimbledonie we wtorek meczem z Taylorem Fritzem. Brytyjczyk wycofał się jednak z turnieju z powodu kontuzji.

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"W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydarzyło się wiele bolesnych chwil, ale ta jest zdecydowanie najgorsza. Dla brytyjskiego tenisisty nie ma większego zaszczytu niż gra w Wimbledonie" - przekazał zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę.

Dodano również wpis organizatorów: "Przykra wiadomość. Życzymy powodzenia w powrocie do zdrowia".

Dziennikarz "The Guardian" Tumaini Carayol zdradził, że 24-latek będzie pauzował przez siedem miesięcy.

Drapera zastąpi Dusan Lajović, który przegrał w kwalifikacjach z Viliusem Gaubasem.

HP, Polsat Sport