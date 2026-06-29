Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 30.06
Rozpoczęła się kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja drugiego odcinka programu w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go już we wtorek 30 czerwca o godzinie 11:00.
Gospodarzem drugiego odcinka "Halo tu Wimbledon" będzie Filip Gawęcki. Jego gościem będzie natomiast komentator i ekspert Polsatu Sport – Dawid Olejniczak, który podsumuje poniedziałkowe i zapowie wtorkowe mecze Polaków na trawiastych kortach.
Poruszone zostaną także tematy spotkań rozegranych w poniedziałek przez pozostałe gwiazdy światowego tenisa oraz powrót na kort Sereny Williams.
Mecze Wimbledonu transmitowane będą na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
Przejdź na Polsatsport.pl
Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" we wtorek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.