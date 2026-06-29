Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 30.06

Gospodarzem drugiego odcinka "Halo tu Wimbledon" będzie Filip Gawęcki. Jego gościem będzie natomiast komentator i ekspert Polsatu Sport – Dawid Olejniczak, który podsumuje poniedziałkowe i zapowie wtorkowe mecze Polaków na trawiastych kortach.



Poruszone zostaną także tematy spotkań rozegranych w poniedziałek przez pozostałe gwiazdy światowego tenisa oraz powrót na kort Sereny Williams.



Mecze Wimbledonu transmitowane będą na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" we wtorek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport