Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

Tenis

Hubert Hurkacz i Casper Ruud zmierzyli się w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Oto skrót meczu Hurkacz - Ruud.

Polski tenisista Hubert Hurkacz w białym stroju tenisowym, podczas serwisu na trawiastym korcie Wimbledonu.
fot. PAP
Hubert Hurkacz

Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu.

 

W drugiej rundzie Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Ofnerem.

 

Hubert Hurkacz - Casper Ruud 6:4, 6:2, 7:6 (7)

Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

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