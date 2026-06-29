Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu.

W drugiej rundzie Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Ofnerem.

Hubert Hurkacz - Casper Ruud 6:4, 6:2, 7:6 (7)

Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport