Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)
Hubert Hurkacz i Casper Ruud zmierzyli się w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Oto skrót meczu Hurkacz - Ruud.
Hubert Hurkacz
Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu.
W drugiej rundzie Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Ofnerem.
Hubert Hurkacz - Casper Ruud 6:4, 6:2, 7:6 (7)
Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)
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Wimbledon: Hurkacz vs Sebastian Ofner. Hubert w III rundzie?
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