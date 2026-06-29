Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Kiedy mecz? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz pokonał w poniedziałek rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda, 6:4, 6:2, 7:6 (7) w pierwszej rundzie Wimbledonu. Wiemy, że jego kolejnym rywalem będzie Sebastian Ofner. Kiedy mecz Hurkacz - Ofner? O której godzinie Wimbledon 2026?

Tenisista w białej czapce i koszulce przygotowuje się do serwisu, trzymając piłkę tenisową w jednej dłoni i rakietę w drugiej.
fot. PAP
Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner

- Na pewno końcówka była dużo bardziej stresująca, niż bym chciał - powiedział po poniedziałkowym meczu Hubert Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Cieszę się jednak, że pomyślnie zakończył się ten tie-break i nie trzeba było grać czwartego seta - przyznał.

 

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Hurkacz po zwycięstwie z Ruudem zmierzy się w drugiej rundzie zmagań z Sebastianem Ofnerem. Austriak wygrał w poniedziałek z Hamadem Medjedoviciem 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

 

Będzie to dla niego drugie bezpośrednie starcie z Hurkaczem. Pierwszy raz zmierzyli się w maju ubiegłego roku, kiedy w półfinale turnieju w Genewie triumfował Polak 6:3, 6:4.

Hurkacz - Ofner. Kiedy mecz? O której godzinie Wimbledon 2026?

Organizatorzy turnieju nie poinformowali jeszcze oficjalnie, kiedy odbędzie się mecz Hurkacz - Ofner. Prawdopodobnie zostanie on rozegrany w środę 1 lipca. Godzina meczu Hurkacza nie została jeszcze podana przez organizatorów.

 

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport
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Wimbledon: Hurkacz vs Sebastian Ofner. Hubert w III rundzie?
HUBERT HURKACZSEBASTIAN OFNERTENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDON
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