Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Kiedy mecz? O której godzinie?

- Na pewno końcówka była dużo bardziej stresująca, niż bym chciał - powiedział po poniedziałkowym meczu Hubert Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Cieszę się jednak, że pomyślnie zakończył się ten tie-break i nie trzeba było grać czwartego seta - przyznał.

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Hurkacz po zwycięstwie z Ruudem zmierzy się w drugiej rundzie zmagań z Sebastianem Ofnerem. Austriak wygrał w poniedziałek z Hamadem Medjedoviciem 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

Będzie to dla niego drugie bezpośrednie starcie z Hurkaczem. Pierwszy raz zmierzyli się w maju ubiegłego roku, kiedy w półfinale turnieju w Genewie triumfował Polak 6:3, 6:4.

Hurkacz - Ofner. Kiedy mecz? O której godzinie Wimbledon 2026?

Organizatorzy turnieju nie poinformowali jeszcze oficjalnie, kiedy odbędzie się mecz Hurkacz - Ofner. Prawdopodobnie zostanie on rozegrany w środę 1 lipca. Godzina meczu Hurkacza nie została jeszcze podana przez organizatorów.

Transmisję głównej drabinki Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport