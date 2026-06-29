Hurkacz zareagował na imponujące zwycięstwo. Przyznał jedno

Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem "11" Caspera Ruuda, 6:4, 6:2, 7:6 (7) i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak nie ukrywał, że mógł zakończyć ten mecz nieco wcześniej.

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- Na pewno końcówka była dużo bardziej stresująca, niż bym chciał - przyznał w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Natomiast cieszę się, że pomyślnie zakończył się ten tie-break i nie trzeba było grać czwartego seta - powiedział.

Gilles Cervara zastąpił niedawno Nicolasa Massu na stanowisku trenera Hurkacza. Tenisista przyznał, że dostrzega progres w grze, ale zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek.

- Pracujemy już od około dwóch miesięcy. Na pewno już jakieś efekty są, ale powoli. Jeszcze sporo przed nami, żeby być tam, gdzie chcemy -tłumaczył.

Hurkacz zagra w kolejnej rundzie z Sebastianem Ofnerem. Zanim się o tym dowiedział, przyznał, że nie ma dla niego różnicy czy zmierzy się z Austriakiem czy Hamadem Medjedoviciem.

Dla 29-latka będzie to drugie bezpośrednie starcie z Ofnerem. Przed rokiem wygrał w półfinale turnieju w Genewie 6:3, 6:4.

HP, Polsat Sport