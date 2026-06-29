W sobotę partnerka Cody'ego Gakpo, Noa van der Bij, poinformowała o utracie ciąży. Z tego powodu Holender opuścił zgrupowanie, aby być przy swojej partnerce w tym trudnym czasie. Z dostępnych informacji wynika, że otrzymał kilka dni wolnego, by wrócić do domu.

- Otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość. Dla Cody'ego i jego rodziny zrobiliśmy wszystko, by wesprzeć ich jako piłkarze i członkowie sztabu - powiedział Ronald Koeman.

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Kibice zastanawiali się, czy Gakpo zdąży wrócić na mecz 1/16 finału z reprezentacją Maroka. Selekcjoner uspokoił jednak fanów "Oranje".

- W ostatnich dniach dostał zgodę, by pojechać do rodziny. Poradził sobie z tym dobrze, ani razu nie powiedział, że chce wyjechać na stałe. To pokazuje jego dojrzałość. Jest gotowy do gry - dodał Koeman.

W tej sprawie wypowiedział się również jego kolega z drużyny i kapitan reprezentacji Holandii, Virgil van Dijk.

- Najważniejsze było zapytać, czego potrzebuje. To okropna wiadomość i pokazuje, że futbol schodzi na drugi plan, bo są rzeczy ważniejsze. Cody sobie z tym radzi i jest gotowy na fazę pucharową - powiedział Holender.

IB, Polsat Sport