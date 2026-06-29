Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Tenis

Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo to mecz pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu Majchrzaka - kto wygrał?

Tenisista Kamil Majchrzak podczas returnu, w białej czapce i jasnoniebieskiej koszulce
fot. PAP
Kamil Majchrzak - Alejandro Tabilo. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Kamil Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabilo.

 

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W maju Polak przegrał z Chilijczykiem na otwarcie French Open. 

 

Najlepszy wynik Chilijczyka w Londynie to trzecia runda w 2024 roku. Polak w poprzedniej edycji dotarł do 1/8 finału.

 

Polak przyjechał do Londynu opromieniony pierwszym turniejowym zwycięstwem w ATP Tour. Najlepszy okazał się w holenderskim ‘s-Hertogenbosch, gdzie pokonał trzech tenisistów z czołowej dziesiątki rankingu.

Majchrzak - Tabilo. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Majchrzak - Tabilo poznamy we wtorek 30 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport
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Wimbledon: Majchrzak vs Alejandro Tabilo. Kamil wygra?
KAMIL MAJCHRZAKTENISWIMBLEDON
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