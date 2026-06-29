Klęska na mundialu kosztowała go stanowisko. Zapadła decyzja

Saudyjczycy z dwoma punktami - za remisy z Urugwajem i Republiką Zielonego Przylądka oraz po porażce z Hiszpanią 0:4 - zajęli ostatnie miejsce w tabeli grupy H mundialu.

"Niepowodzenie reprezentacji w postaci braku awansu do kolejnej rundy mistrzostw świata to wynik, który nie spełnia naszych ambicji. Ponoszę za to pełną odpowiedzialność i przepraszam wszystkich, którzy liczyli na lepszy wynik naszego zespołu. Chcąc zapewnić możliwość szybkiego wejścia w nowy etap postanowiłem nie kontynuować mojej misji do końca kadencji" – przekazał Al-Misehal w oświadczeniu internetowym.

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Al-Misehal kierował saudyjską federacją siedem lat i był jednym z ojców sukcesu w postaci przyznania temu krajowi prawa organizacji MŚ w 2034 roku.

Arabia Saudyjska brała udział w trzecim z rzędu i siódmym w historii mundialu. Jej przygotowania zostały zakłócone przez decyzję o zastąpieniu francuskiego szkoleniowca Herve Renarda Grekiem Georgiosem Donisem niecałe dwa miesiące przed rozpoczęciem turnieju.

W ostatnich latach rząd zainwestował w futbol ogromne sumy pieniędzy, a saudyjskie kluby pozyskały wielu znanych piłkarzy, z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo na czele, by zwiększyć popularność i podnieść standardy. Na razie nie przełożyło się to na lepsze osiągnięcia drużyny narodowej.

Wcześniej wskutek słabego wyniku w MŚ z funkcji selekcjonerów swoich drużyn narodowych zrezygnowali Szkot Steve Clarke i Koreańczyk Hong Myung-bo.

PAP