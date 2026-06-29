Kolejna Polka odpadła z Wimbledonu! Linette nie dała rady triumfatorce Roland Garros

Mirra Andriejewa po zwycięstwie w Roland Garros fatalnie spisała się podczas turnieju w Bad Homburgu i odpadła po porażce z Jekatieriną Aleksandrową. Mimo to wielu ekspertów uważa, że jest jedną z faworytek do tytułu w Wimbledonie.

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19-latka zmierzyła się w pierwszej rundzie zawodów z Magdą Linette. Polka przystąpiła do zmagań po przegranej z Igą Świątek w Roland Garros oraz półfinale turnieju w 's-Hertogenbosch.

Początek był wyrównany. Obie zawodniczki konsekwentnie broniły podania i pewnie wygrywały gemy. Przy stanie 2:2 serwowała Linette i to była chwila dekoncentracji Polki. Nagle zrobiło się 0:40 i to Andriejewa miała trzy piłki na przełamanie. Za trzecim razem się udało i 34-latka miała niemały problem.

Następne podanie już obroniła, a potem zaskoczyła. Prowadziła przy serwisie rywalki 40:15. I choć nie wykorzystała dwóch break pointów, to po chwili miała dwie kolejne okazje. I wreszcie wykorzystała błąd Andriejewej i doprowadziła do remisu.

W końcówce obie tenisistki nie mogły utrzymać optymalnego poziomu, było sporo niedokładności. Mimo wszystko presję lepiej zniosła Andriejewa, która wygrała trzy ostatnie gemy i pierwszego seta 7:5.

Drugą odsłonę znakomicie rozpoczęła Linette. Polka nie dała żadnych szans rywalce przy własnym serwisie i wygrała gema do zera. Kilka minut później miała kapitalną okazję, by odskoczyć rywalce. Nie wykorzystała jednak aż trzech break pointów i znów był remis.

Piąta rakieta świata miała coraz większą przewagę, natomiast Polka nie mogła odnaleźć rytmu. Mało tego, została przełamana i Andriejewej brakowało już tylko dwóch gemów do triumfu.

Przy stanie 4:4 fani zobaczyli najdłuższego gema w tym spotkaniu. Obie były blisko wygranej - Linette obrony, a rywalka zdobycia kolejnego gema przy podaniu Polki. Końcówka należała jednak do Andriejewej, która ostatecznie pokonała naszą zawodniczkę i awansowała do drugiej rundy.

Linette to trzecia tenisistka, która pożegnała się w poniedziałek z rywalizacją. Wcześniej porażki poniosły również Maja Chwalińska i Magdalena Fręch.

Magda Linette - Mirra Andriejewa 5:7, 4:6

HP, Polsat Sport