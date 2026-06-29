Kolejny rekord Majchrzaka! Takie wieści przed Wimbledonem

Tenis

Kamil Majchrzak w najnowszym notowaniu awansował z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce w rankingu tenisistów. Hubert Hurkacz natomiast z 95. spadł na 96. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.

Młody mężczyzna o ciemnych włosach i oczach, ubrany w zieloną koszulkę polo, uśmiecha się do kamery. W tle widoczne są powtarzające się wzory kubków.
fot. PAP
Kamil Majchrzak

Obaj Polacy w minionym tygodniu, poprzedzającym rozpoczynający się w poniedziałek wielkoszlemowy Wimbledon, nie grali, a zmiany ich lokat wynikały z przesunięć innych zawodników.

 

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W czołowej "10" doszło do jednej zamiany miejsc - na siódme miejsce z ósmego, kosztem Amerykanina Taylora Fritza, przesunął się słynny Serb Novak Djoković. 


Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 29 czerwca 2026:

 

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450
2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9460
3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7190
4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4390
5. (5) Ben Shelton (USA) 4160
6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4110
7. (8) Novak Djoković (Serbia) 3760
8. (7) Taylor Fritz (USA) 3715
9. (9) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3580
10. (10) Flavio Cobolli (Włochy) 3460
...
45. (46) Kamil Majchrzak (Polska) 1032
96. (95) Hubert Hurkacz (Polska) 665

PAP
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