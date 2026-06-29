Łukasz Piszczek ma nową pracę! Poprowadzi III-ligowca

Piszczek wraca do III-ligowego zespołu po nieudanej przygodzie w Tychach. 41-latek został trenerem GKS-u w połowie listopada, ale kompletnie rozczarował. Drużyna pod jego wodzą rozegrała osiem meczów, w których zdobyła zaledwie dwa punkty. Ostatecznie zajęła ostatnie miejsce i spadła do II ligi.

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Piszczek zastąpi na stanowisku Jacka Kołodziejczyka, który prowadził zespół od listopada. 37-latek pozostanie jednak w sztabie jako drugi trener. "Reszta sztabu trenerskiego pozostaje bez zmian. Trenerze, powodzenia" - napisano pod ogłoszeniem powrotu Piszczka.

Zespół LKS-u Goczałkowice Zdrój zakończył ostatni sezon w III lidze na szóstym miejscu w tabeli, mając w dorobku 54 punkty.

HP, Polsat Sport