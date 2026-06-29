Magda Linette - Mirra Andriejewa. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

W pierwszym secie Andriejewa przejęła kontrolę w końcówce. Przy wyniku 5:5 przełamała Polkę, a następnie zamknęła partię przy własnym serwisie.





W drugiej partii Andriejewa prowadziła 4:2, ale Linette doprowadziła do remisu 4:4. Niezwykle długi był gem dziewiąty, w którym serowała Polka. Rozegrano w nim aż 16 piłek. 34-letnia Poznanianka miała dwie okazje, aby wyjść na 5:4. Obroniła też trzy break pointy, jednak przy czwartym skapitulowała.

To wyraźnie podcięło dodało animuszu Andriejewej. W kolejnym gemie szybko wygrała cztery punkty i mogła się cieszyć z awansu.

Mirra Andriejewa (Rosja, 5) - Magda Linette (Polska) 7:5, 6:4.