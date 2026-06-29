Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

Tenis

Magdalena Fręch i Anna Kalinska zmierzyły się w I rundzie Wimbledonu 2026. Oto skrót meczu Fręch - Kalinska.

Magdalena Fręch podczas meczu tenisowego, odbijająca piłkę rakietą.
fot. PAP
Magdalena Fręch

W pierwszej partii poniedziałkowego spotkania długo inicjatywę miała Polka, która prowadziła już 5:3. Rywalka zdołała jednak odrobić stratę i seta rozstrzygnęła na swoją korzyść w tie-breaku.

 

W drugim emocji było znacznie mniej. Już w gemie otwarcia Fręch została przełamana. Kalinska do końca utrzymała podanie, nawet raz nie musiała bronić break pointa. Tyle wystarczyło jej, aby awansować do drugiej rundy.

 

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

 

Anna Kalinska (19) - Magdalena Fręch (Polska) 7:6 (7-5), 6:4.

 

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