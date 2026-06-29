Magiera: Definicja bycia najlepszym

Plan został wykonany w stu procentach. Cztery mecze, cztery zwycięstwa. O to chodziło. Oczywiście można ponarzekać na styl, szczególnie tych pierwszych dwóch meczów wygranych po tie-breaku z Belgią i Turcją. Pewnie, że nie było tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale z drugiej strony - podkreślali to zresztą także nasi siatkarze - takie zwycięstwa czasami mogą przynieść więcej korzyści niż jednostronna łatwa wygrana, gdzie rywal z góry założył, że i tak nie ma szans.

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Od jakiegoś czasu, choć mój serdeczny przyjaciel z Polsatu Sport Kuba Bednaruk twierdzi, że tak jest od zawsze, trwa ogólnonarodowa dyskusja na temat personalnych decyzji naszych selekcjonerów. Dotyczy to zarówno Stafano Lavariniego w żeńskiej kadrze, jak i Nikoli Grbicia w męskiej. Nie wiem, czy jest sens, aby jakoś szczególnie rozwijać ten wątek, bo choć panuje powszechna opinia, że reprezentacja przeznaczona jest dla najlepszych, to już zdefiniowanie bycia najlepszym może mieć wiele różnych interpretacji. Jedną z nich trener Grbić w bardzo emocjonalny sposób przedstawił podczas swojej wypowiedzi po meczu z Turcją w stosunku do Aleksandra Śliwki, wyraźnie zaznaczając, że czysta statystyka i raport meczowy nie są i nigdy nie będą dla niego wyznacznikiem jakiejkolwiek przydatności do bycia w kadrze.



Każdy, kto ma choćby minimalne doświadczenie z funkcjonowania w grupie czy zespole ludzi, doskonale rozumie przekaz selekcjonera. Bo bycie w kadrze to nie tylko warsztatowe treningi i później mecze. To cały proces, którego efektem finalnym w zawodowym sporcie i tak jest wynik, bo to on definiuje absolutnie wszystko. A ten praktycznie zawsze osiąga się wyłącznie dzięki dobrym wyborom.



A takie mecze jak ten z Argentyną ogląda się z przyjemnością i tylko szkoda, że to nie my wygraliśmy tego pierwszego rekordowego seta, który dobitnie pokazał, że w tej całej zabawie generalnie chodzi o emocje. A te falowały niemiłosiernie, ale nie mogło być inaczej przy ostatecznym wyniku 48:50.