Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

Tenis

Maja Chwalińska i Mananchaya Sawangkaew zmierzyły się w pierwszej rundzie Wimbledonu 2026. Oto skrót meczu Chwalińska - Sawangkaew.

Tenisistka Maja Chalińska uderza piłkę rakietą podczas meczu na Wimbledonie.
fot. AFP
Maja Chwalińska

Chwalińska, która otrzymała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę, była rozstawiona z numerem 20. Natomiast jej poniedziałkowa rywalka, obecnie 164. w światowym rankingu, dostała się do drabinki głównej z kwalifikacji.

 

W drugim secie - przy stanie 6:2, 5:3 - Polka poprosiła o przerwę medyczną. Krótko wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej.

 

Wróciła na kort, ale widać było, że kontuzja coraz mocniej jej dokucza. Mecz zakończył się zwycięstwem reprezentantki Tajlandii.

 

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6

 

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