Maja Chwalińska zabrała głos ws. swojej kontuzji. "Nie sądzę, że to coś groźnego"

Na początek rozmowy Polka poruszyła kwestię kontuzji. Przypomnijmy, że przy piłce meczowej w drugim secie, przy stanie 5:2, Chwalińska poślizgnęła się i od tamtego momentu miała problem z prawą stopą, co poskutkowało aż dwiema przerwami medycznymi.

- Nie wiem, jestem świeżo po meczu i nie miałam czasu sprawdzić, co dokładnie się stało. Poślizgnęłam się. Taki jest tenis, taka jest trawa - powiedziała zawodniczka pochodząca z Dąbrowy Górniczej.

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Przed 24-latką wciąż pozostaje rywalizacja w deblu, jednak po urazie z turnieju singlowego jej występ w duecie z Sinją Kraus stoi pod znakiem zapytania. W pierwszej rundzie Polka i Austriaczka mają zmierzyć się z Elisabettą Cocciaretto oraz Ann Li. Ten mecz ma się odbyć 2 lipca.

- Nie mam jeszcze stuprocentowej pewności, a nie chcę ryzykować, żeby nie zrobiła się z tego poważna kontuzja. Nie sądzę, że to coś groźnego, bo tak naprawdę później z gry bardziej wykluczyły mnie skurcze, ale na pewno trzeba to sprawdzić - orzekła Chwalińska.

Do gry pojedynczej w poniedziałkowych spotkaniach przystąpią jeszcze dwie Polki - Magda Linette i Magdalena Fręch. Z kolei we wtorek na kort wyjdzie obrończyni tytułu - Iga Świątek.

- Od początku czułam, że będzie ciężko i wiedziałam, że czeka mnie trudny mecz. Widać było jednak potencjał, bo potrafiłam się zaadaptować do nowej nawierzchni. Należą się też wielkie brawa dla mojej rywalki, bo gra z tenisistką, po której od razu widać, że nie jest w stanie dać z siebie maksimum, wcale nie jest prosta. Dlatego naprawdę ogromne brawa i życzę jej powodzenia - zakończyła Polka.

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ŁO, Polsat Sport