Maresca trenerem Manchesteru City

Piłka nożna

Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City - ogłosił wicemistrz Anglii. Zastąpił słynnego Hiszpana Josepa Guardiolę, który odszedł z klubu po dziesięciu latach.

Portret Enza Maresci, trenera Manchesteru City, w ciemnej kurtce z kapturem.
fot. PAP
Enzo Maresca

46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał trzyletni kontrakt. Zna klub z Manchesteru, ponieważ w przeszłości trenował młodzieżową drużynę „The Citizens”.

 

Był również jednym z asystentów trenera Guardioli w seniorskiej drużynie w sezonie 2018/19, w którym City zdobyło potrójną koronę.

 

Guardiola wywalczył z tym zespołem od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.

PAP
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ANGLIAPIŁKA NOŻNA
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