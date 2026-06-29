Maresca trenerem Manchesteru City

46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał trzyletni kontrakt. Zna klub z Manchesteru, ponieważ w przeszłości trenował młodzieżową drużynę „The Citizens”.

Był również jednym z asystentów trenera Guardioli w seniorskiej drużynie w sezonie 2018/19, w którym City zdobyło potrójną koronę.

Guardiola wywalczył z tym zespołem od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.

PAP