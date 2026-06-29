Maresca trenerem Manchesteru City
Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City - ogłosił wicemistrz Anglii. Zastąpił słynnego Hiszpana Josepa Guardiolę, który odszedł z klubu po dziesięciu latach.
Enzo Maresca
46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał trzyletni kontrakt. Zna klub z Manchesteru, ponieważ w przeszłości trenował młodzieżową drużynę „The Citizens”.
Był również jednym z asystentów trenera Guardioli w seniorskiej drużynie w sezonie 2018/19, w którym City zdobyło potrójną koronę.
Guardiola wywalczył z tym zespołem od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów.Przejdź na Polsatsport.pl
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