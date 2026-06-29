Mistrzostwa Europy U18 siatkarek. Terminarz meczów. Kiedy gra Polska?

Robert MurawskiSiatkówka

Litwa i Łotwa będą gospodarzami mistrzostw Europy siatkarek do lat 18. W gronie szesnastu drużyn, które zagrają o medale czempionatu Starego Kontynentu znalazła się również reprezentacja Polski. Kiedy grają Polki? O której godzinie będą mecze? Sprawdź terminarz meczów ME U18 siatkarek.

Drużyna siatkarek ustawiona w rzędzie na boisku sportowym, z kilkoma osobami stojącymi na środku boiska z flagą.
fot. You Tube
Reprezentacja Polski U-18 siatkarek wywalczyła awans podczas mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) rozgrywanych w Gruzji.

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek zostaną rozegrane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzem będą Litwa i Łotwa. W turnieju zagra szesnaście reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

 

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi Joanna Staniucha-Szczurek, swoje mecze będzie rozgrywała w Rydze. W Olympic Sport Centre Sport Hall zmierzą się z Łotwą, Włochami, Turcją, Belgią, Hiszpanią, Czechami oraz Islandią.

 

Polskie siatkarki awans na ME 2026 wywalczyły podczas mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) rozgrywanych w Gruzji w listopadzie 2025 roku. W grupie pokonały 3:0 Azerbejdżan i 3:0 Gruzję, a w finale 3:0 Ukrainę.

 

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek - podział na grupy:

 

grupa I (Ryga, Łotwa): Łotwa, Włochy, Polska, Turcja, Belgia, Hiszpania, Czechy, Islandia
grupa II (Szawle, Litwa): Litwa, Bułgaria, Niemcy, Węgry, Holandia, Finlandia, Grecja, Francja

 

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek - terminarz:

 

2026-07-01: Węgry – Grecja (środa, godzina 12.30)
2026-07-01: Włochy – Islandia (środa, godzina 12.30)
2026-07-01: Niemcy – Bułgaria (środa, godzina 15.00)
2026-07-01: Turcja – Czechy (środa, godzina 15.00)
2026-07-01: Belgia – Hiszpania (środa, godzina 17.30)
2026-07-01: Francja – Litwa (środa, godzina 17.30)
2026-07-01: Finlandia – Holandia (środa, godzina 20.00)
2026-07-01: Polska – Łotwa (środa, godzina 20.00)

 

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