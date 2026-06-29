Mistrzostwa Europy U18 siatkarek. Terminarz meczów. Kiedy gra Polska?

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek zostaną rozegrane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzem będą Litwa i Łotwa. W turnieju zagra szesnaście reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi Joanna Staniucha-Szczurek, swoje mecze będzie rozgrywała w Rydze. W Olympic Sport Centre Sport Hall zmierzą się z Łotwą, Włochami, Turcją, Belgią, Hiszpanią, Czechami oraz Islandią.

Polskie siatkarki awans na ME 2026 wywalczyły podczas mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) rozgrywanych w Gruzji w listopadzie 2025 roku. W grupie pokonały 3:0 Azerbejdżan i 3:0 Gruzję, a w finale 3:0 Ukrainę.

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek - podział na grupy:

grupa I (Ryga, Łotwa): Łotwa, Włochy, Polska, Turcja, Belgia, Hiszpania, Czechy, Islandia

grupa II (Szawle, Litwa): Litwa, Bułgaria, Niemcy, Węgry, Holandia, Finlandia, Grecja, Francja

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek - terminarz:

2026-07-01: Węgry – Grecja (środa, godzina 12.30)

2026-07-01: Włochy – Islandia (środa, godzina 12.30)

2026-07-01: Niemcy – Bułgaria (środa, godzina 15.00)

2026-07-01: Turcja – Czechy (środa, godzina 15.00)

2026-07-01: Belgia – Hiszpania (środa, godzina 17.30)

2026-07-01: Francja – Litwa (środa, godzina 17.30)

2026-07-01: Finlandia – Holandia (środa, godzina 20.00)

2026-07-01: Polska – Łotwa (środa, godzina 20.00)

Polsat Sport