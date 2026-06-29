Niespodziewane problemy Sinnera. I to w pierwszej rundzie Wimbledonu
Jannik Sinner przegrywał z Miomirem Kecmanoviciem 1:2 w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Obrońca tytułu zdołał jednak zapisać zwycięstwo na swoje konto.
Włoch, który broni mistrzowskiego tytułu, był zdecydowanym faworytem poniedziałkowego starcia. Dlatego fakt, że przegrał pierwszego seta 4:6 można było przyjąć ze sporym zaskoczeniem. Następnie udało mu się wyrównać stan w setach po zwycięstwie 6:3, chociaż na jednym z jego butów pojawiły się ślady krwi.
Wydawało się, że wszystko zmierza w stronę zwycięstwa.
Tak się jednak nie stało. Kecmanovic znowu zaskoczył, wygrał tie-breaka trzeciego seta i wyszedł po raz drugi na prowadzenie.
Od tego momentu wygrał jednak tylko pięć gemów. Sinner, który posłał w tym spotkaniu 31 asów, awansował do drugiej rundy, w której zmierzy się z Nuno Borgesem.
Wynik meczu:
Jannik Sinner - Miomir Kecmanovic 4:6, 6:3, 7:6, 6:2, 6:3