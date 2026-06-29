On jest "the best". Mistrz Europy zachwycony młodym kadrowiczem Nikoli Grbicia

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: W drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach wygraliśmy wszystko, ale dwa punkty uciekły przez tie-breaki. Czy to duża strata?

Wojciech Drzyzga, były siatkarz, ekspert Polsatu Sport: Myślę, że cały plan na Ligę Narodów jest realizowany i przebiega w taki sposób, jaki sobie założyliśmy.

To znaczy?

Wiedzieliśmy, że na pierwszy turniej jedziemy składem dalekim od optymalnego, dlatego bilans 2:2 można uznać za normalny. Ani dobry, ani zły, zważywszy na to, że w tle były głębokie zmiany.

To prawda.

A jak są zmiany, to trzeba za to zapłacić, ponieść koszty. Bo trzeba dać nowym zawodnikom czas. Nawet jeśli przez to straci się kilka punktów. To się dzieje. Jednak pomimo tego jesteśmy na dobrej ścieżce i mamy duże szanse na awans do finału Ligi Narodów w Ningbo. W sumie to nie widzę wielkiego zagrożenia. Nasze bogactwo wzięło górę. Pomimo kontuzji i rezygnacji udało nam się przejść dwa turnieje bez poważniejszych strat.

A gra?

Nie wyglądała specjalnie dobrze. Może nawet lepiej graliśmy w tym pierwszym turnieju. Inna sprawa, że przeciwnicy też trochę nieobliczalni. Wielu z nich zagrało w optymalnych składach, bo walczą o punkty w rankingu. Choćby taka Turcja, która idzie mocno w górę. Zasadniczo jednak dominuje przegląd kadr i różnie to wygląda. Brazylia ma z tego powodu duży niepokój, Włosi też nieźle namieszali. Z drugiej strony bardzo ciekawie wypada Ukraina. Oczywiście z każdym kolejnym turniejem składy będą konkretniejsze. Także ten nasz. Bo na razie nasza gra, w tej warstwie taktycznej, nie do końca mi się podoba. Jednak Grbić realizuje swój pomysł, więc mnie nie dziwi, że to tak wygląda. Czasem nasi zawodnicy, próbując dodać coś od siebie, coś przemycić, więc dobre i to.

Wielu zawodników chce się pokazać, walczą o skład.

Owszem, trwa walka o to, żeby się Grbicowi pokazać, ale on ma swój plan i sądzę, że dziś wielu kibiców trafiłoby w czternastkę, która pojedzie na mistrzostwa Europy. A czas na eksperymenty powoli się kończy. Inna sprawa, i to warto zauważyć, że Grbić nie szastał czasem dla nowych zawodników kosztem wyniku. Ograniczał ryzyko porażki do minimum. Wykorzystywał połączenia klubowe, choćby wystawiając do gry Firleja, Gomółkę i Firszta z Projektu. I akurat oni pokazali dużo fajnego grania. Dali Grbicowi do myślenia.

Akurat Firlej jest pewniakiem, drugim rozgrywającym tej kadry.

Trener może sobie wybrać, co mu bardziej pasuje, bo Komenda i Firlej są mniej więcej na tym samym poziomie. I tu wracamy do połączeń klubowych. Jak na parkiecie są Leon z Sasakiem, to więcej argumentów przemawia za Komendą, ale Firlej też ma swoje argumenty.

Mieliśmy duży przegląd kadr, ale z tego co pan mówi, wynika, że niewielu nowych zawodników znajdzie się w reprezentacji na te najważniejsze turnieje.

Kilku jednak mocno wykorzystało szansę. Wiele będzie jednak zależało od tego, jaką strategię przyjmie Grbić. Taki Granieczny był "the best", i Popiwczak musi mocno podwinąć rękawy. Zobaczymy, co zrobi Grbić. Czy weźmie jednego libero? A może Graniecznego zmieści w kadrze jako zadaniowca? Takich pytań jest więcej. Ciasno jest na przyjęciu, ale niewykluczone, że szansę dostanie Sawicki, który mógłby wychodzić na zagrywkę.

Nowe twarze muszą być, bo jednak było też trochę rezygnacji.

Tą najpoważniejszą było rozstanie z kadrą Janusza, który był żołnierzem Grbića. Martwi też rezygnacja Bieńka i Hubera. Ta ostatnia wyglądała dziwnie, widać nie było to dogadane. I znając zasady Grbića Huber może już tej kadry nie powąchać. Zwłaszcza że kilku nowych już się pokazało i wystawili sobie fajne kwity na przyszłość.