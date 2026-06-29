Osaka znowu to zrobiła. Zachwyciła kibiców

Tenis

Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły Naomi Osace w kolejnym „pokazie mody”, który zaprezentowała na korcie All England Club. Japońska tenisistka ma zwyczaj wzbudzać sensację kreatywnymi strojami podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych.

Tenisistka w białym kimonie z szerokimi rękawami i pasem obi, stojąca na zielonym korcie tenisowym. W prawej dłoni trzyma rakietę tenisową, a jej postawa sugeruje przygotowanie do gry. W tle widoczne są elementy kortu, siatka i niewyraźne postacie.
fot. PAP

Osaka miała na sobie zwiewny, przypominający kimono szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z Francuzką Elsą Jacquemot. Najnowsze dzieło Japonki wywołało entuzjastyczną reakcję publiczności. Wielu z niecierpliwością czekało z telefonami w górze, aby nagrać jej wejście na kort. Jedna z fanek krzyknęła: „Dawaj, królowo!”.

 

- To coś, na co czekaliśmy cały dzień, prawda? W czym Naomi Osaka pojawi się na Wimbledonie? W tym stroju widzę odrobinę inspiracji z minionej epoki - powiedziała była australijska tenisitka Alicia Molik.

 

Osaka zdjęła szlafrok i położyła go na krześle, aby rozpocząć rozgrzewkę przed rozpoczęciem meczu. Kreacje modowe czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowe były tak wyczekiwane, że Osaka przed turniejem musiała zmierzyć się z wieloma pytaniami o to, jak poradzi sobie z zasadą noszenia wyłącznie białych ubrań w All England Club.

 

- Dosłownie wszyscy mnie o to pytają i nigdy nie uważałam, że kolor biały jest ograniczeniem. Mam wrażenie, że jest tak wiele różnych wzorów, tkanin i faktur, z których można korzystać – oznajmiła Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

 

Japonka w pierwszej rundzie wygrała z Jacquemot 6:1, 7:5. Jej kolejną rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango lub Rosjanka Anastazja Gasanowa.

 

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