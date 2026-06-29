Paryż zmienia trenera! Na celowniku były szkoleniowiec Chelsea

Drużyna Paris FC skończyła zeszły sezon Ligue 1 na jedenastym miejscu z bilansem 11 zwycięstw, 11 remisów i 12 porażek. Kombouare objął stanowisko trenera Paris FC pod koniec lutego 2026 roku, w jego debiucie na ławce trenerskiej drużyna pokonała Niceę 1:0. W jedenastu meczach pod jego wodzą Paris FC punktował na poziomie 1.91 punktu na mecz.

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Według francuskich mediów Antoine Kombouare nie dogadał się z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu.

"Oczywiście Paris FC ma środki, ale nie wydaje się, by klub był gotów zgodzić się na wszystko, zwłaszcza na żądania Antoine'a Kombouare dotyczące większych pieniędzy. Rozmowy przeciągały się tak długo, że zarząd się tym zmęczył i to koniec" - napisał francuski dziennikarz Daniel Riolo.

Jego następcą ma zostać były trener między innymi Chelsea, Liam Rosenior. To będzie dla niego powrót do Francji, ponieważ Anglik między lipcem 2024 a styczniem 2026 był trenerem Strasbourga. Rosenior pozostaje bez pracy od końcówki kwietnia, kiedy to pożegnał się z drużyną z Londynu, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo wróci do zawodu.

IB, Polsat Sport