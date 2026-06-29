Pewne zwycięstwo Sabalenki
Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka pewnie pokonała serbską kwalifikantkę Teodorę Kostović 6:2, 6:1 w 1. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka McCartney Kessler.
Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka - Teodora Kostovic. Skrót meczu
Oleksandra Oliynykova - McCartney Kessler. Skrót meczu
28-letnia Sabalenka nie miała problemów z wyeliminowaniem zajmującej 184. miejsce w rankingu o dziewięć lat młodszej rywalki. Wprawdzie w drugim secie przegrała gema przy swoim serwisie, ale trzykrotne przełamanie w tej partii podania Kostović pozwoliło jej zamknąć mecz w godzinę i pięć minut.
Sabalenka nigdy jeszcze nie awansowała do finału Wimbledonu.
Kessler w poniedziałek w imponującym stylu pokonała nieco wyżej notowaną Ukrainkę Ołeksandrę Olijnikową. Wygrała 6:0, 6:0, a zajęło jej to zaledwie 40 minut.
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