Pewne zwycięstwo Sabalenki

28-letnia Sabalenka nie miała problemów z wyeliminowaniem zajmującej 184. miejsce w rankingu o dziewięć lat młodszej rywalki. Wprawdzie w drugim secie przegrała gema przy swoim serwisie, ale trzykrotne przełamanie w tej partii podania Kostović pozwoliło jej zamknąć mecz w godzinę i pięć minut.

Sabalenka nigdy jeszcze nie awansowała do finału Wimbledonu.

Kessler w poniedziałek w imponującym stylu pokonała nieco wyżej notowaną Ukrainkę Ołeksandrę Olijnikową. Wygrała 6:0, 6:0, a zajęło jej to zaledwie 40 minut.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PAP