Pewne zwycięstwo Sabalenki

Tenis

Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka pewnie pokonała serbską kwalifikantkę Teodorę Kostović 6:2, 6:1 w 1. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka McCartney Kessler.

Aryna Sabalenka z rakietą tenisową nad głową podczas meczu.
fot. PAP
Aryna Sabalenka

28-letnia Sabalenka nie miała problemów z wyeliminowaniem zajmującej 184. miejsce w rankingu o dziewięć lat młodszej rywalki. Wprawdzie w drugim secie przegrała gema przy swoim serwisie, ale trzykrotne przełamanie w tej partii podania Kostović pozwoliło jej zamknąć mecz w godzinę i pięć minut.

 

Sabalenka nigdy jeszcze nie awansowała do finału Wimbledonu.

 

Kessler w poniedziałek w imponującym stylu pokonała nieco wyżej notowaną Ukrainkę Ołeksandrę Olijnikową. Wygrała 6:0, 6:0, a zajęło jej to zaledwie 40 minut.

 

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