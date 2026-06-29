Pierwszy wpis Chwalińskiej po odpadnięciu z Wimbledonu! Serce się łamie

Chwalińska nie wykorzystała w drugim secie piłki meczowej, a przez resztę spotkania walczyła z problemami zdrowotnymi. Przy stanie 5:2, przy piłce meczowej i podaniu Sawangkaew poślizgnęła się. Przegrała wówczas gema i musiała skorzystać z przerwy medycznej. Fizjoterapeuta zajmował się jej prawą stopą.

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Potem gra Polki całkowicie się posypała. Ostatecznie Mananchaya Sawangkaew triumfowała w trzech setach 2:6, 7:5, 6:2.

Niedługo po meczu Chwalińska opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Nie napisała ani słowa. Dodała jedynie dwa zdjęcia z kortu (na jednym ma schowaną twarz w ręczniku, a na drugim pokazany jest moment, w którym jest opatrywana przez fizjoterapeutę).

24-latka zamieściła jedynie dwie emotikony złamanego serca.

Na ten moment nie wiemy, jak poważny jest uraz i na ile wyłączy Polkę z gry.

HP, Polsat Sport