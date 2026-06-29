ME U22 siatkarzy: Polska - Portugalia. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

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Polska trafiła do grupy pierwszej. Zagra tam z Portugalią (poniedziałek, 29 czerwca) oraz z Ukrainą (wtorek, 30 czerwca) i Izraelem (środa, 1 lipca).

Mistrzostwa Europy do lat 22 w piłce siatkowej mężczyzn rozegrano po raz pierwszy w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024). Awans na ME 2026 polscy siatkarze uzyskali na turnieju w Dyneburgu w lipcu 2025 roku. Pokonali tam Izrael 3:2, Chorwację 3:0 oraz Łotwę 3:0.

Relacja na żywo i wynik meczu ME U22 siatkarzy Polska - Portugalia w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 19.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport