Tie-break w meczu z gospodarzami! Polscy siatkarze rozpoczęli mistrzostwa Europy

W pierwszym secie przewagę mieli siatkarze reprezentacji Polski, którzy byli skuteczniejsi od rywali w ataku, ale popełniali sporo błędów w polu serwisowym. Portugalczycy gonili wynik, ale ostatecznie ekipa trenera Piotra Grabana wygrała 25:23.

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W dwóch kolejnych odsłonach do głosu doszli siatkarze z Portugalii. Poprawili skuteczność w ataku, potrafili zaskoczyć rywali zagrywką i w efekcie Polacy przegrali 21:25, 18:25.

W czwartej partii lepsi byli siatkarze reprezentacji Polski, których mocną bronią był blok. Wygrana 25:22 oznaczała, że spotkanie rozstrzygnąć się miało w tie-breaku. W nim przewagę miała reprezentacja Polski (5:2, 10:6), która dowiozła korzystny wynik do końca (15:12).

Najwięcej punktów: Wojciech Gajek (19), Michał Grabek (17), Wojciech Dudzik (10), Maksymilian Durski (10) – Polska; Tomas Teixeira (22), Pedro Abecasis (15), Ricardo Pedrosa (12), Diogo Almeida (11), Tiago Silva (10) – Portugalia.

Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

Polska grają w grupie pierwszej. W kolejnych meczach zmierzą się z Ukrainą (wtorek, 30 czerwca) i Izraelem (środa, 1 lipca).

Polska – Portugalia 3:2 (25:23, 21:25, 18:25, 25:22, 15:12)

Polska: Michał Grabek, Kamil Urbańczyk, Wojciech Gajek, Jakub Kiedos, Wojciech Dudzik, Błażej Bień – Jakub Jurczyk (libero) oraz Maksymilian Durski, Wiktor Przybyłek, Maksymilian Łysoń, Mateusz Kowalczyk, Jakub Kubacki (libero). Trener: Piotr Graban.

Portugalia: Diogo Almeida, Tomas Teixeira, Tiago Silva, Pedro Abecasis, Ricardo Pedrosa, Manuel Catarino – Joao Salgueiro (libero) oraz Gustavo Sousa, Diogo Fevereiro, Tiago Dias, Rafael Pinto. Trener: Joao Franco.

ME SIATKARZY U22 - WYNIKI MECZÓW I TABELE